Silvetti: prima la messa poi il mercatino Simonella: corsa al porto e famiglia

Ida Simonella ha cenato con la famiglia da "Marcello", a Portonovo. Daniele Silvetti è stato a cena al ristorante Indiano di Ancona. Così i due candidati a sindaco hanno passato la vigilia del ballottaggio concordi entrambi "nel cercare finalmente un po’ di relax". La sera prima della seconda tornata elettorale nessun rituale scaramantico e poi ieri mattina la sveglia presto. Per Simonella, centrosinistra, è stata alle 7. "Finalmente ho dormito bene – ha detto arrivando al seggio delle Faiani alle 10 e 3 minuti – sono andata anche a correre al porto antico, erano settimane che non andavo più". Giacca nera, occhiali da sole e pantaloni bianchi è entrata con il sorriso sulle labbra ripercorrendo per la seconda volta, in due settimane, le scale della scuola elementare e raggiungendo il terzo piano dove ha votato al seggio numero 16. Pochi secondi dentro il box dove ha messo la preferenza sulla scheda elettorale e via il foglio dentro l’urna. Alle 10 e 9 minuti era già fuori. "Adesso che faccio? Vado a prendere un caffè con Rodolfo Giampieri – ha detto Simonella – poi torno a casa da mio marito e passerò la giornata in famiglia in totale riposo. Con Daniele (Silvetti, ndr) abbiamo fatto 19 confronti elettorali, è stata una bella campagna elettorale, molto piena".

Due ore dopo è toccato a Daniele Silvetti votare per la seconda volta in due settimane. Il candidato del centrodestra è arrivato a mezzogiorno in punto, con la moglie Manola e la figlia più piccola, alle scuole Montessori. Giacca blu e camicia a righe. Prima di entrare al seggio 16, e votare, il presidente di quella sezione gli ha dato la matita e scherzando gli ha ricordato: "Si vota mettendo la croce sul nome del sindaco". E’ scoppiato a ridere. Per lui la sveglia è stata alle 8. "Ho risposto a dei messaggi che mi sono arrivati poi sono andato a messa al Sacro Cuore di Ponterosso – ha detto Silvetti – dove ho abitato per 14 anni. Sono rimasto legato a quel posto. La giornata proseguirà con un giretto al mercatino dell’antiquariato poi farò pranzo a casa e nel pomeriggio mi guarderò un film su Netflix anche se qualcuno in famiglia vorrebbe andare al mare".

Marina Verdenelli