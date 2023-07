Silvetti può respirare "Ho sempre saputo di essere innocente Sono tornato a vivere"

"Ora pensa a fare bene il tuo mestiere di sindaco". La suoneria di quel messaggio l’ha raggelato. Daniele Silvetti, sindaco di Ancona, assolto dall’accusa di peculato nell’ambito del caso ‘Spese pazze’ in Regione ai tempi della sua attività di consigliere, ha tirato un profondo sospiro di sollievo.

"Sentivo addosso – dice pochi minuti dopo aver conosciuto l’esito della sentenza – il peso della mia carica, del contratto che ho firmato con gli anconetani. Se domattina (stamani, ndr) avessi dovuto affrontare la seduta del consiglio comunale con una condanna sul groppone, in attesa del provvedimento della prefettura, sarebbe stato terribile. Adesso, al di là di essermi sempre sentito innocente, al netto dell’esito favorevole della sentenza della Corte dei Conti e di essere io stesso un avvocato, mi sento sollevato e posso definitivamente concentrarmi sul mio lavoro".

Per Silvetti quella di ieri è stata una giornata davvero particolare: "Sono rimasto a casa, ho voluto attendere l’esito della sentenza a casa assieme alla mia famiglia – aggiunge il primo cittadino –. E’ stata una giornata lunga, difficile, ma alla fine è andata bene. Ripeto, quando il mio avvocato, Alessio Stacchiotti, mi ha inviato quel messaggio sono tornato a vivere. Ho avuto modo di pensare a tante cose in quelle ore di attesa. Ad esempio ho pensato a quei colleghi consiglieri finiti come me nel tritacarne della giustizia che oggi non ci sono più. Avrebbero meritato anche loro di vivere una giornata come questa, con una sentenza di piena assoluzione. Ricordo in particolare Massimo Binci, eravamo su posizioni diverse, ma avevamo collaborato tanto in commissione al tempo, parlo di almeno dieci anni fa. Avrei voluto che anche lui potesse godere di questa sentenza oggi".

Il sindaco di Ancona ha parole al miele un po’ per tutti, ma ci tiene a sottolineare e ad esaltare un comportamento molto importante: "Sia la candidata del centrosinistra, Ida Simonella, che tutta l’opposizione in Comune avrebbe potuto sfruttare la vicenda per proprio tornaconto e invece non l’ha fatto. È vero, nella vicenda c’erano politici di tutti gli schieramenti, ma avrebbero potuto far pesare la cosa, sia in campagna elettorale che in questa prima fase amministrativa e invece non l’hanno fatto. Un comportamento che ci tengo a riconoscere. Li ringrazio davvero".

Oggi la seduta del consiglio in cui Silvetti dovrà tratteggiare le linee guida del suo mandato. Adesso Silvetti potrà guardare al futuro della sua amministrazione senza la spada di damocle della legge Severino e quindi impostare il lavoro dei prossimi anni. Un impegno non semplice, ma che adesso sarà vissuto in maniera più serena sul fronte personale.

Concluso l’impegno in Consiglio, il primo cittadino partirà con direzione Roma per partecipare a un incontro importante per il suo partito, Forza Italia, che dopo la morte di Silvio Berlusconi dovrebbe sancire il commissariamento che sarà affidato al ministro degli Esteri Antonio Tajani. Ma tutto questo avverrà sicuramente a cuore leggero.