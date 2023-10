Silvetti verso la Terra Santa come Francesco dal porto

Celebrazioni per san Francesco d’Assisi, approvato dalla giunta un protocollo d’intesa per gli eventi 2023–2026 che sarà sottoscritto oggi, giorno della festa di San Francesco, nella chiesa di San Francesco alle Scale. Alla firma, a cui si arriva su proposta dell’assessore al turismo Daniele Berardinelli, seguirà, alle 18.30, la Santa Messa presieduta dall’Arcivescovo Mons. Angelo Spina. Tante le iniziative, tra cui un viaggio in Terra Santa da parte del sindaco, Daniele Silvetti, in programma a fine novembre intitolato ‘Ambasciatori della luce’, a cui prenderà parte insieme con i massimi rappresentanti degli altri soggetti firmatari del protocollo. Sarebbe, se confermato, il primo viaggio all’estero del nuovo sindaco del capoluogo. Silvetti si è espresso in generale sull’intero pacchetto delle celebrazioni francescane: "Si tratta _ ha detto _ di un progetto che ci rende orgogliosi e al tempo stesso ci fa sentire responsabili rispetto alla restituzione di un pezzo importante della storia di Ancona. Come è nostro stile, lavoriamo in un’ottica di rete con i soggetti più importanti e più autorevoli sul territorio. Ringrazio le Opere caritative francescane odv di Ancona per questa proposta che ci consente di concretizzare un percorso così bello e di qualità, ringrazio l’Arcivescovo e tutti coloro che, come l’Università, l’Autorità portuale, l’Anci, la Camera di Commercio, la provincia Picena San Giacomo della Marca dei Frati minori, condivideranno con noi una strada che porterà alla nostra terra una ricchezza culturale e spirituale di inestimabile valore". Le indagini storiche indicano che nel 1219 San Francesco si imbarcò al Porto dorico per raggiungere la Terra Santa quale pellegrino di pace, durante la Quinta Crociata". Sempre ieri Silvetti ha incontrato a Palazzo del Popolo l’ambasciatore della Lituania Dalia Kreivienė chge è stata ricevuta anche dal presidente dell’Autorità portuale, Luciano Garofalo.