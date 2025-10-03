Silvetti, vice Anci: "Bene l’ok a Zes unica"

"Esprimo grande soddisfazione per il parere favorevole in Conferenza unificata sullo schema di disegno di legge per il rilancio dell’economia nei territori delle regioni Marche ed Umbria", dichiara Daniele Silvetti (foto), vice presidente vicario Anci e sindaco di Ancona. "Questo provvedimento è strategico per lo sviluppo dei nostri territori in quanto prevede l’estensione anche all’intero territorio di Marche ed Umbria della Zona economica speciale (ZES) unica per il Mezzogiorno". Così si applicheranno anche a Umbria e Marche le agevolazioni già previste per le attività produttive, non solo semplificazioni di tipo procedimentale (riduzione dei termini e rilascio di un’autorizzazione unica per i grandi investimenti), ma anche la possibilità per le imprese di fruire di un credito di imposta per l’effettuazione di nuovi investimenti. "Siamo pronti a lavorare all’aggiornamento del Piano strategico della ZES unica e all’applicazione di misure non appena il Parlamento approverà la proposta di legge. Questa misura completa il percorso avviato lo scorso mese di aprile – conclude Silvetti –, creando un quadro normativo e fiscale più snello e vantaggioso per gli investitori".