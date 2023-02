Silvi: "Al telefono uffici irraggiungibili"

"Uffici comunali spesso irraggiungibili via telefono: si intervenga al più presto". La denuncia arriva dal consigliere comunale di Fratelli d’Italia Danilo Silvi che ha presentato nelle ultime ore un’interpellanza ad hoc la quale dovrebbe essere discussa nel prossimo consiglio comunale. "E’ compito dell’amministrazione comunale -rimarca il consigliere di opposizione che si fa portavoce di alcuni cittadini - facilitare da una parte il lavoro dei propri dipendenti, dall’altra avvicinare i cittadini fabrianesi al Comune. Molti cittadini non riescono a parlare con i diretti interessati: nonostante vengano messi in contatto con l’interno desiderato, nessuno risponde e si perde anche mezza mattinata per parlare con un impiegato". "Chi controlla se i dipendenti comunali rispondono al telefono? – incalza il consigliere Silvi -. Quanto si è risparmiato, con la vecchia giunta, nel togliere un dipendente al centralino, per complicare tutto con un centralino informatico? Perché gli uffici, non tutti, sono spesso irraggiungibili?" E ancora il consigliere Danilo Silvi chiede al primo cittadino: "C’è un orario in cui si ha la certezza che i dipendenti sono a disposizione dei cittadini?". Intanto proseguono le assunzioni e la riorganizzazione degli uffici all’interno del municipio così come annunciato sin al suo insediamento dalla giunta guidata dal sindaco Daniela Ghergo. Sono 12 le assunzioni previste per l’anno in corso a cui si sommano le 22 dello scorso anno.

"Far ripartire Fabriano – ha dichiarato nei giorni scorsi il sindaco Daniela Ghergo - significa anche rafforzare la struttura amministrativa dell’ente comunale attraverso un piano di assunzioni che immetta energie fresche e nuove competenze a servizio della città. Nella fase straordinaria di ricambio interno alla pubblica amministrazione e di fronte alle sfide del Piano nazionale di ripresa e resilienza, della ricostruzione post sisma e della nuova programmazione europea, gli Enti locali sono chiamati a compiere un salto di qualità. Fabriano si è immediatamente attrezzata, assumendo 22 unità di personale nel 2022 e programmando l’assunzione di ulteriori 12 unità per il 2023. Le figure professionali sono differenziate e distribuite in tutti i settori dell’ente, così da irrobustire complessivamente la struttura e metterla nelle condizioni di cogliere gli importanti obiettivi che abbiamo indicato nel programma di mandato".