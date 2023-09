Silvi chiede di ridurre la tariffa oraria dei parcheggi nella zona del centro

"E’ opportuno ridurre la tariffa oraria dei parcheggi in centro e agevolare i residenti che abitano in quelle zone". A chiedere di modificare l’attuale regolamento per la sosta è il consigliere comunale di opposizione Danilo Silvi che ha presentato un ordine del giorno che sarà discusso e votato oggi in aula. Inizierà oggi alle 15 la seduta di consiglio con diverse pratiche da votare e discutere. È possibile seguire il dibattito in diretta streaming.