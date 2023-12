Silvi: "Il bilancio era sul nulla. Per questo non volevo approvarlo"

Dopo l’abbandono dell’aula da parte delle opposizioni sul bilancio e l’aumento delle tariffe sportive non si placano le polemiche. "Non ho voluto approvare un bilancio sul nulla – rimarca il consigliere Danilo Silvi per Fratelli d’Italia –. Bastava aspettare la proroga della sospensione dei mutui. Si doveva approvare il bilancio, vista la proroga ottenuta dal Governo, entro il 28 febbraio 2024. Capisco le difficoltà che sussistono per la non certezza, allo stato attuale, di finanziamenti nazionali, regionali e soprattutto della decisione di rinviare anche per quest’anno la proroga dei mutui, che per la nostra collettività impatta per quasi due milioni di euro. Proprio per questo, visto che gli aumenti previsti impatteranno non poco sulla vita della cittadinanza, e nella convinzione che a breve arriverà la decisione della proroga dei mutui – dice Silvi – non c’era l’urgenza di approvare prima di Natale un bilancio che dovrà prevedere, per forza, nei prossimi mesi, continue variazioni. Come opposizione ci siamo mossi in modo costruttivo. Non abbiamo presentato emendamenti al bilancio, ma volevamo illustrare una serie di ordini del giorno per futuri interventi in caso di disponibilità finanziarie. Tutto ciò – continua Danilo Silvi – c’è stato negato contro gli interessi della città". L’opposizione non ha partecipato al voto sul bilancio e nel prossimo consiglio "porteremo – spiega Silvi – tutti gli ordini del giorno che erano stati predisposti per la seduta di ieri". Il Pd invece, tramite il capogruppo Paolo Paladini e la segretaria cittadina Graziella Monacelli difende la manovra: "Nonostante un bilancio fortemente ingessato da spese fisse difficilmente comprimibili (circa 6 milioni per il personale, 4.5 milioni per il costo della raccolta dei rifiuti, 3 milioni per i mutui, 2.5 milioni per le utenze, 1.6 milioni per le mense scolastiche, 500mila euro per i trasporti scolastici), il Comune garantirà, anche per il 2024, servizi adeguati nel campo dei servizi sociali, in collaborazione con l’ambito 10, culturali e sportivi, del turismo, delle attività produttive e delle politiche giovanili". Dalla giunta Ghergo ricordano: "Abbiamo lavori avviati o appaltati per circa 12 milioni di euro dall’inizio del mandato e che hanno riguardato scuole, impianti sportivi, strade e opere di messa in sicurezza, mentre altri 24 milioni di opere pubbliche già finanziate sono in fase di lavorazione progettuale per avviarle nel 2024".

Sara Ferreri