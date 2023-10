Silvi: "Ridurre la tariffa oraria dei parcheggi. Il Comune faccia agevolazioni per i residenti"

"Va ridotta la tariffa oraria dei parcheggi a pagamento e agevolazioni per i residenti del centro". A insistere è Danilo Silvi, consigliere di Fratelli d’Italia che ha presentato un ordine del giorno che sarà discusso giovedì sulla riduzione della tariffa oraria dei parcheggi a pagamento e agevolazioni per i residenti del centro. "I cittadini – spiega Silvi – hanno diritto ad effettuarne uno per parcheggiare sulle strisce blu solo per il periodo di cui hanno effettivo bisogno, senza spreco di denaro".

In discussione anche una mozione, sempre del consigliere di Fratelli d’Italia Silvi, sulla gestione delle prenotazioni degli utenti all’anagrafe e una per richiedere un intervento alla viabilità all’incrocio tra via Croce con via Moro e via Petrarca. E poi un ordine del giorno relativo alle potature, uno sull’abbattimento delle barriere architettoniche al parco Regina Margherita perché "manca una rampa per permettere l’accesso a carrozzine e passeggini, lato ingresso museo della Carta" e un’interpellanza relativa ai contributi alle società sportive per il caro bollette.

Si svolgerà così giovedì pomeriggio la nuova seduta del consiglio comunale a palazzo del Podestà. L’assessore al bilancio Pietro Marcolini illustrerà una variazione alle dotazioni di competenza e di cassa del bilancio di previsione del triennio 2023-2025. Sarà discusso poi un ordine del giorno di Andrea Anibaldi, Rinasci Fabriano, sull’Azienda servizi alla persona di Fabriano che ha i conti in rosso.