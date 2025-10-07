Silvia a Gaza, solo Silvetti rompe il silenzio

"Sono contento che Silvia Severini sia tornata a casa sana e salva, nonostante i pericoli e le incognite", ha dichiarato ieri, al Resto del Carlino, il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, a proposito del ritorno a casa dell’attivista anconetana che, imbarcatasi nella Global Sumud Flotilla, la scorsa settimana è stata sequestrata dagli israeliani in acque internazionali ed è stata rilasciata solo dopo due giorni di angherie, potendo tornare in Italia solo sabato sera. "In un conflitto che sta compromettendo vite di innocenti e la pace internazionale non solo del Medioriente – ha aggiunto Silvetti – sicuramente la missione della Flottiglia ha avuto il merito di sensibilizzare ancor di più l’opinione pubblica su questo terribile conflitto, che ha visto, ancora una volta, ripercussioni tremende sulla popolazione civile".

Le parole del sindaco sono giunte in risposta al coordinamento Marche per la Palestina, che, dopo avere festeggiato il rientro di Severini, domenica, alla Casa delle Culture di Ancona, ha dichiarato: "Nessuna istituzione del territorio – né il Sindaco di Ancona, né il Prefetto, né tantomeno il Presidente della Regione Marche – ha ritenuto opportuno esprimere pubblicamente solidarietà o vicinanza a Silvia". Dopo giorni di silenzio, però, Silvetti ha deciso di esporsi, infine. "La liberazione immediata di coloro che sono stati fermati in acque internazionali – ha concluso il sindaco di Ancona e vicepresidente dell’Anci – è un dato importante, anche se la popolazione continua a patire una situazione ancora fuori controllo".