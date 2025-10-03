Silvia sulla Flotilla: “Mi hanno rapita”. La famiglia preoccupata: “Non abbiamo più contatti”

Ancona, 3 ottobre 2025 – “Se state guardando questo video, sono stata rapita contro la mia volontà”: sono le parole di Silvia Severini, l’attivista anconetana imbarcata nella Flotta della Resistenza Globale (Global Sumud Flotilla), prigioniera, da ieri, del governo israeliano. Le ha registrate in un video pubblicato nella pagina Instagram della flottiglia, dopo che nella notte tra mercoledì e giovedì la marina militare israeliana ha abbordato le oltre quaranta navi della Sumud, tra cui la Seulle, dove viaggiava Severini. Da quel momento il marito della donna, Renzo Bulzinetti, ha perso i contatti con la moglie.

Come state vivendo questo momento?

“Lo stiamo vivendo, come famiglia, attivamente, nel senso che siamo molto orgogliosi di quello che stanno facendo sia Silvia che nostro figlio Lorenzo, attivo a Bologna nell’organizzazione delle manifestazioni a favore della Palestina. Avevamo già previsto che avremmo perso le comunicazioni, per cui ora ci sostiene l’ottimismo del cuore. Non ci aspettiamo atti troppo al di sopra delle righe, ma siamo comunque in apprensione.”

Cosa vi preoccupa?

“L’imprevidibilità della persona nelle cui mani sono i nostri familiari: il primo ministro israeliano, Netanyahu, è una persona senza scrupoli. Saremo preoccupati fino a quando non riprenderemo i contatti con i legali e la Farnesina per sapere quali sono le condizioni dei prigionieri e quando avverrà il loro rientro”.

Cosa sapete in proposito?

“Le comunicazioni ufficiali che abbiamo ricevuto dalla Farnesina sono alquanto sui generis. A me è arrivata una comunicazione anomina, via whatsapp, non firmata, in un file PDF senza intestazione, dove si faceva presente che, avendo rinunciato al compromesso di lasciare a Cipro gli aiuti, i membri della flotta si assumevano le proprie responsabilità”.

Come considerate la detenzione dei vostri familiari?

“Mi rifiuto di pensare che siano sequestrati, perché voglio continuare a considerare Israele una democrazia. Mi rifiuto di pensare che se c’è un problema, uno Stato come il nostro non abbia i mezzi politici e diplomatici per intervenire. Se devo pensare che sono sequestrati, sono nella stessa condizione degli ostaggi nelle mani di Hamas. Non si potrebbe più pensare che Israele è una democrazia. Dal punto di vista giuridico, se uno ti preleva in acque internazionali, in effetti, è proprio un sequestro, però”.

Dal Presidente della Repubblica cosa si aspetta?

“Mi sarei aspettato qualcosa di più rispetto a quello che ha detto. L’ho apprezzato ma è quello avrebbe detto un buon padre di famiglia. Forse si è espresso così per la consapevolezza che il nostro governo non avrebbe avuto molti strumenti per tutelare i nostri concittadini. Stimo Mattarella, ma mi sembra che non abbia voluto cogliere il senso dell’impresa, in particolare l’idea di sollevare le coscienze e aprire un corridoio umanitario, ma sono contento che lo abbia colto la popolazione: piazze piene e cortei, molto numerosi per essere spontanei e nati in poco tempo, e anche molto pacifici, non solo in Italia fra l’altro, spero siano un punto di non ritorno”.