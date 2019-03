Osimo (Ancona), 7 marzo 2019 - E’ scomparsa ieri mattina Silvia Gabrielli, a soli 46 anni appena compiuti. Non è riuscita a vincere la sua battaglia contro il cancro. Ha combattuto per mesi per sconfiggere quel male che però alla fine aveva preso il sopravvento. Si trovava all’hospice di Macerata quando è spirata. Viveva a Campocavallo di Osimo Silvia, una bella donna che con il suo sorriso era amata da tutti.

Una tristissima notizia l’aveva raggiunta soltanto un mese fa, quella della perdita della mamma Palmina. Oggi è toccato a lei. Silvia lascia la sorella gemella Monica e i fratelli Eugenio e Massimo, titolare dell’omonima gioielleria osimana, distrutti per l’immane perdita.

Tutta la comunità è sconvolta per la dipartita della 46enne che prima di lasciare il lavoro per la malattia ha svolto quello di impiegata per cui si era formata al 'Corridoni' di Osimo.

Il cordoglio arriva anche del consigliere capogruppo del Pd Giorgio Campanari, chiuso nel dolore: «Riposa in pace cara Silvia», le scrive. I familiari in queste ore hanno ricevuto decine di messaggi di cordoglio da coloro che la conoscevano bene e che purtroppo avevano avuto l’occasione di condividere con lei quella paura. Non si danno pace: «Silvietta, eri bellissima e troppo per questa vita, proteggici da lassù», continuano a dire.

La salma è esposta da ieri pomeriggio nella sala del commiato delle onoranze 'Vigiani', affollata in queste ore di dolore intenso. I funerali si tengono oggi alle 16 nel santuario di Campocavallo di Osimo, proprio a pochi passi da casa sua.