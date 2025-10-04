Silvia Severini arrestata a Gaza, la Farnesina: “Sta bene”

Ancona, 4 ottobre 2025 – Il Ministero degli Esteri italiano ha fornito informazioni su Silvia Severini, l’anconetana che si è detta “rapita contro la propria volontà” da Israele, nella notte tra mercoledì e giovedì, in acque internazionali, mentre era imbarcata nella Flotta della Resistenza Globale (Global Sumud Flotilla). Giovedì sera “mi ha contattato l’unità di crisi della Farnesina – racconta al Carlino il marito di Severini, Renzo Bulzinetti – alle 23.30 circa, per dirmi che verso le 23 l’ambasciata è riuscita a parlare con quattro connazionali prigionieri”. I cittadini italiani, sequestrati da Israele, “hanno confermato che stanno tutti bene – continua Bulzinetti – e che avrebbero ricevuto cibo e acqua”. Che fine faranno? Stando alle informazioni ricevute dal marito di Severini, ieri sarebbero stati portati “nel carcere di Ketziot” e l’ambasciata li avrebbe incontrati. Secondo altre testimonianze, i nostri concittadini sono stati interrogati per ore e la maggior parte non ha firmato il documento che le autorità israeliane gli hanno proposto di firmare, dichiarando di essere entrati illegalmente in Israele. Chi non ha firmato il documento sarà portato in carcere, in attesa di processo.

In un video che ieri ha fatto il giro della rete si vede Silvia Severini sotto il ministro della sicurezza israeliano Itamar Ben-Gvir, mentre il capo dell’estrema destra israeliana, rovesciando la realtà, accusa i pacifisti di essere tutti “terroristi.” Severini e gli altri nostri connazionali, secondo quanto dichiarato al Carlino dal portavoce italiano di Amnesty International, Riccardo Noury, “tecnicamente sono persone sottoposte a una detenzione arbitraria e illegale. In caso di rinvio a processo, potrebbero rientrare, a seconda del capo d’accusa, nella definizione di prigionieri di coscienza. Amnesty International chiede il loro ritorno in libertà immediato e senza alcuna condizione.”

Nel frattempo, ieri a Bologna, mentre la madre era prigioniera in Israele, il figlio Lorenzo Bulzinetti si mobilitava, insieme agli altri organizzatori della manifestazione partita da piazza Maggiore, per bloccare la città, passando per la stazione centrale fino alla tangenziale. Fu suo figlio Lorenzo, già a fianco della madre nelle lotte per tenere aperte le scuole al tempo della pandemia, a spingere Silvia Severini, la scorsa primavera, ad attivarsi per Gaza, con la sua fatidica domanda: “Mamma, come si fa a continuare a fare la vita di tutti i giorni, sapendo quello che succede a Gaza?”.