Silvia nella Flotilla verso Gaza, lettera di un ragazzino palestinese: “Il tuo coraggio ci dà forza e vita”

Ancona, 2 settembre 2025 – La saga di Silvia Severini, madre e attivista anconetana che giovedì salperà da Catania per portare aiuti a Gaza con la “Flotta della Resistenza Globale”, è iniziata a giugno. Come abbiamo scritto su queste pagine, la sua decisione di impegnarsi per riportare la pace in Palestina è arrivata dopo una domanda critica del figlio Lorenzo: “Mamma, come si fa a continuare a fare la vita di tutti i giorni, sapendo quello che succede a Gaza?”. Così, a giugno Severini è salita su un aereo ed è volata al Cairo per partecipare alla “Marcia globale per Gaza”, che sarebbe dovuta partire il 13 giugno, ma non si è mai mossa dalla capitale egiziana, innanzitutto perché l’Egitto, per evitare una guerra con Israele, non ha lasciato marciare le persone giunte da tutto il mondo, inoltre perché proprio nei giorni precedenti Israele ha attaccato l’Iran, aggravando la situazione geopolitica, già critica. Tornati in Italia, gli attivisti e le attiviste della “Marcia globale per Gaza” si sono organizzati e, sempre a giugno, sono andati a Bruxelles per protestare davanti al Parlamento europeo. Infine hanno deciso di creare la “Flotta della Resistenza Globale” per raggiungere Gaza via mare, a settembre, come in effetti sta accadendo.

In partenza dalla Sicilia per Gaza

Silvia Severini è ancora in Sicilia e si prepara per salpare anche lei con la ‘Flotta della Resistenza Globale’, mentre domenica scorsa sono già partiti, da Barcellona e Genova, i suoi compagni e le sue compagne della stessa ‘Global Sumud Flotilla’, alla volta di Gaza. Tre giorni fa Severini ha iniziato la formazione per la ‘resistenza passiva’, nell’eventualità che le barche e le persone a bordo, come già accaduto a giugno alla ‘Flotta per la Libertà’ su cui si era imbarcata anche Greta Thunberg, siano di nuovo sequestrate. La partenza è prevista per giovedì, dopo una festa e una cerimonia ufficiale, con la benedizione del vescovo, che si sta organizzando, a Catania, per domani. Le navi partite da Genova faranno scalo sulla costa siciliana, dove raccoglieranno altri beni da portare a Gaza, perché lo scopo primario della flotta è aprire un corridoio umanitario, dato che il governo israeliano ha chiuso tutti quelli presenti, a più riprese, da ottobre 2023 fino a oggi. "La Sicilia – ci informa Severini – si sta facendo in quattro. Sia qui che a Genova hanno raccolto molto più di quanto possiamo portare – Qui stiamo lavorando sulle barche, imbrattati di olio, sudici, sudati", prosegue questa donna coraggiosa, che nel frattempo ha ricevuto una lettera vibrante da un suo giovane corrispondente palestinese.

Il sedicenne K., che Severini sostiene da qualche mese con le parole e con aiuti concreti, le ha scritto così: "Mia cara amica che ora navighi verso di noi per il mare, io so che la distanza è grande e che non hai possibilità di comunicare con me, ma il mio cuore ti accompagna su ogni onda e ogni brezza che porta la tua nave verso le coste di Gaza. La vostra presenza a bordo di questa flottiglia non è soltanto un viaggio; è un grande messaggio umanitario, una testimonianza che il mondo non ha dimenticato Gaza e i suoi bambini. Qui attendiamo il suono della sirena della tua nave come un assetato attende una goccia d’acqua. Noi aspettiamo il tuo arrivo con un cuore straripante di speranza in mezzo a questo dolore. Io voglio che tu sappia che il tuo coraggio dona a noi che siamo a Gaza il doppio della forza, e che un solo sorriso da parte tua al tuo arrivo vale tutta una vita per noi. Per quanto difficile e pericoloso sia il tuo viaggio, a noi basta soltanto il fatto che tu abbia scelto di essere con noi, piuttosto che guardarci da lontano. Che tu te ne vada o che tu resti, il tuo nome resterà scolpito nei nostri cuori, e noi racconteremo ai nostri figli che tu hai attraversato il mare per noi, portando luce in un momento di oscurità. Stammi bene, amica mia, e sappi che noi aspettiamo il tuo arrivo pregando, e che leviamo le mani al cielo perché vi protegga fino al tuo approdo sana e salva" (traduzione di Roberta Carpano).