Silvia sulla Flotilla verso Gaza, la mamma di Ancona: “Spaventati, ma non ci fermiamo”

Ancona, 27 settembre 2025 – “Se tre mesi fa mi avessero detto che il presidente Mattarella si sarebbe preoccupato di me, mi sarei fatta una bella risata. Io sono una che fa i ciambelloni, un’impiegata pubblica. E invece siamo al centro di un momento storico”. Il morale resta alto a bordo della Global Sumud Flotilla, in particolare sulla Seulle, la barca da cui ci parla Silvia Severini, mamma di Ancona, che l’altroieri ha compiuto 54 anni.

Silvia, che compleanno è stato?

“Diciamo che non lo dimenticherò. Da casa mi hanno comprato una torta con scritto ’Auguri Silvia Sumud’ e hanno soffiato la candelina al mio posto. Oltre a prendermi in giro: ’Buona la torta mamma!’ e io invece che gustavo l’ennesimo riso e fagioli”.

Come sta la sua famiglia alla luce delle ultime minacce che avete ricevuto e dell’appello del Quirinale di fermarvi?

“Al di là degli scherzi c’è parecchia preoccupazione. Ieri (mercoledì, ndr) con quella videochiamata, ho visto che i volti erano tesi. Mio figlio Loenzo che ha 23 anni e studia Matematica a Bologna si è collegato da lassù, incoraggiandomi. Lui è sempre molto positivo, anche perché sfoga l’ansia organizzando manifestazioni e presidi. Mi ha detto ’mamma, ero col megafono a Bologna e avevo 70mila persone dietro di me’. E il fratello, che ne ha 20 di anni e si è collegato da casa ad Ancona lo prendeva in giro: ’Pensa se dicevi una cavolata davanti a tutta quella gente’. Fabrizio studia in Olanda, era tornato a casa per il mio compleanno ma non mi ha trovata...”.

E lei come sta?

“Mi dispiace far preoccupare la mia famiglia, anche perché da ottobre sarò in aspettativa non pagata. Anzi, grazie al mio direttore (Silvia lavora per l’Inps, ndr) che ha capito e mi ha permesso di essere qui. Ma è uno stipendio in meno che entra in casa e in un bilancio familiare si sente. Inoltre mi dispiace non poter votare domani, è la prima volta”.

Ci ha pensato a tornare indietro?

“No. L’agitazione l’avevo tre mesi fa, prima di decidere. La notte non dormivo. Ma da quando sono qui, il sonno non mi manca. Certo che siamo spaventati. Ma non possiamo fermarci ora”.

Molti si chiedono perché non lasciate portare gli aiuti in altro modo.

“Perché se a Gaza davvero arrivassero gli aiuti, la Flotilla non sarebbe neanche nata. E si sa benissimo, anche se si fa finta di non capire che il punto è questo”.

La gente pare averlo capito però: avete smosso centinaia di migliaia di persone, nelle code create dai cortei c’era chi suonava il clacson e chi applaudiva.

“È qualcosa di incredibile. Come essere nei pensieri del presidene Mattarella, che ha avuto parole splendide per noi. Mi hanno commosso”.

Allora ripetiamolo ancora: perché non vi fermate?

“Perché noi siamo il cuneo che fa pressione sui governi che assistono immobili al genocidio. E siamo solo la punta dell’iceberg, la testa d’ariete per rompere l’assedio illegale: sotto c’è il vero sentimento delle persone, che a migliaia scendono in piazza, ci sostengono e si fanno sentire. È l’unico modo per cambiare davvero le cose”.