Silvia Severini, il ritorno da Gaza: “Tenuti in ginocchio e legati, gli israeliani urlavano sempre”

Ancona, 5 ottobre 2025 – “La polizia israeliana urlava sempre, in tutte le ore del giorno e della notte. Ci sembrava di stare in un film sui nazisti: la sensazione era esattamente quella, il comportamento era identico”. Silvia Severini, l’attivista anconetana imbarcatasi nella Flotta della Resistenza Globale (Global Sumd Flotilla), ha descritto così la sua esperienza nelle carceri di Israele, dove è stata tenuta due giorni, una volta prelevata in mare. Di fronte ai suoi sostenitori, venuti ieri sera alla Casa delle Culture di Ancona per festeggiarla, ha potuto raccontare la sua storia.

Sabato, dopo essere sbarcata a Roma alle ore 23 circa, è venuta subito ad Ancona. A che ora è arrivata?

“Sono arrivata alle 4. Alle 6 piangeva il cane, quindi ho dormito due ore”.

Come vi hanno trattato gli israeliani?

“Non bene. È andata meglio con la polizia che è salita a bordo della barca: sono stati duri ma gentili e rispettosi. La polizia al porto no: ci ha tenuti a terra, o seduti o in ginocchio, chi con le mani legate, per ore. Avevamo perso il senso del tempo, però saranno state almeno 4 o 5 ore. Con qualcuno la polizia ha giocato: diceva di stare giù poi di tirarsi su, andare giù e ritirarsi su; se non si eseguivano rapidamente i movimenti, si era colpiti. Sono stati momenti pesanti”.

Lei come è stata trattata?

“Fortunatamente bene. Se si rimaneva fermi e immobili, come ho fatto io, si era trattati bene. O forse a me hanno trattato così perché sono una donna”.

Ha incontrato Greta Thunberg?

“Era in una cella di fianco a me. Non l’hanno trattata bene, perché l’hanno avvolta nella bandiera israeliana e l’hanno derisa. Chi era in cella con lei ha detto che era piuttosto provata”.

A proposito di giovani attivisti, mentre lei era là, suo figlio Lorenzo occupava la tangenziale a Bologna. Cosa vi siete detti quando vi siete rivisti?

“Lorenzo è il mio più grande supporter. Siamo l’una orgogliosa dell’altro. Lui mi ha detto: ’Mamma, vai, io ti sostengo da qua’. Niente di più emozionante! Mi ha raccontato delle manifestazioni del 22 settembre: ’Mamma – mi ha detto – io parlavo col megafono e dietro avevo 70mila persone’. C’è un’empatia, una comprensione, un passaggio di valori, da genitori a figli, che ti risuona, perché io credo di avere fatto tutto ciò anche grazie a lui, in realtà, a quello che lui aveva già iniziato a fare nelle piazze. Ci siamo passati il testimone, lui ed io”.

Adesso come si sente?

“Io sono tornata più carica di prima. Adesso dobbiamo continuare a manifestare, come già è stato fatto. Dobbiamo ulteriormente amplificare il risultato che abbiamo ottenuto, portando così tanta gente in piazza. Dobbiamo far fruttare la consapevolezza acquistata dalle persone che hanno capito la prevaricazione dei diritti da parte di Israele. Ora, dopo tutto il movimento che c’è stato, possiamo ottenere qualcosa”.

Ripartirebbe?

“Lo rifarei sicuramente.”

Che effetto le hanno fatto le manifestazioni?

“Sconvolgente. Quelle che abbiamo visto, in Italia e ad Ancona, mentre eravamo in viaggio, ci hanno commosso”.