Simone Barontini: "Poco coccolati. Lo posso capire"

Simone Barontini era a Parigi anche lui, a rappresentare Ancona e le Marche ai giochi olimpici. Uno dei quattro anconetani all’edizione 2024 a cinque cerchi insieme al portabandiera azzurro e capitano della nazionale d’atletica, Gianmarco Tamberi, al ginnasta, Lorenzo Minh Casali e allo schermitore, Tommaso Marini. Un poker d’olimpionici d’eccezione, qualcosa di storico per il capoluogo, che infatti il Comune la scorsa estate ha ricordato con uno striscione esposto fuori dal Palazzo, rimasto esposto per tutta la durata delle Olimpiadi.

Ecco come la pensa Barontini sulle parole del campione di fioretto e sul suo affondo nei confronti di Ancona e della sua amministrazione comunale: "Innanzitutto lo abbraccio, Tommaso. Sicuramente avrà avuto le sue ragioni per andarsene da Ancona. Non posso che augurargli tutto il meglio e fargli un grandissimo in bocca al lupo. E’ uno sportivo ma anche un personaggio televisivo, tutti l’abbiamo seguito a Ballando con le Stelle. Ha ragione? Non lo so. Non mi sento né di dire che l’amministrazione comunale sia responsabile, né che ci abbia coccolati. Quando eravamo a Parigi c’erano gli striscioni con i nostri nomi, appesi davanti al Comune, questo è vero, però poi una volta tornati una telefonata non me l’ha fatta nessuno. Un po’ l’amarezza di Tommaso la capisco. Io non sono paragonabile né a Gimbo né a Tommaso e Gimbo, in quanto a medaglie e a popolarità, ma certo quest’aspetto degli olimpionici anconetani si potrebbe migliorare. Parlo della nostra visibilità, ma anche di quello che significhiamo per la gente. Si potrebbe fare comunque in modo che possiamo essere maggiormente di ispirazione per i giovani".

Ma Simone Barontini, comunque, resterà ad Ancona: "Io sono nato e cresciuto qua e resto qui anche e soprattutto per il mio allenatore. Il fatto che ad Ancona ci sia il PalaIndoor sicuramente aiuta, ma alla fine tanti altri sportivi non ce l’hanno, un palazzetto come quello, sicuramente il PalaIndoor è molto più utile a un ragazzino. Lo è molto anche per me, insomma, ma non è un aspetto fondamentale, voglio dire che non resto ad Ancona per questa ragione. Ancona è una città che divide. Non è che la ami o la odi, ma oggettivamente ha dei pro e dei contro. E’ soggettivo, dipende molto da ciò che uno fa nella vita. Ancona sarà sempre nel mio cuore, anche se non so dove mi porterà il futuro. E sotto un certo punto di vista spero che il mio futuro mi permetta di restare sempre qui".