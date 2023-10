"Simone ci aiutò molto durante l’alluvione"

Se dovessimo trovare una parola per descrivere Simone Paradisi, di sicuro sceglieremmo: amore. Un incondizionato amore per gli altri, per il suo lavoro, per il suo cane Pedro, per le sue passioni, per il volontariato, l’amore più sincero per la vita.

A spezzare i sogni e l’entusiasmo di questo ragazzone di 45 anni un infarto che lo ha colpito mentre si allenava in palestra. Per due settimane Simone ha combattuto come un leone, attaccato a quella vita che amava tanto, ma l’ atroce epilogo spazza via le speranze di chi confidava in un miracolo. Rabbia, incredulità e dolore, ma il suo altruismo rimane.

Poi c’è Pedro, il suo amato cane… Tanti amici, nei post sui social, si rivolgono proprio a Simone, probabilmente per sfogare il proprio dolore e lo tranquillizzano sul futuro di quel cane dallo sguardo dolce.

Durante l’alluvione dello scorso anno Simone è stato un riferimento prezioso, come ricorda il sindaco Massimo Olivetti: "Fu anche grazie al suo apporto se poco prima dell’arrivo della piena del Misa in città, siamo riusciti a trasportare 120 persone fragili, nei locali del Seminario, salvandole da un grave pericolo".

Toccante il ricordo di Gianni Barca, cugino di Simone e presidente della Croce Rossa di Ancona che aggiunge: "È con un profondo dolore nel cuore che oggi voglio ricordare sia come presidente della Croce Rossa di Ancona sia come cugino Simone – dice Barca - Un uomo straordinario che ha lasciato un’impronta indelebile nella vita di chiunque abbia avuto la fortuna di conoscerlo. Simone era molto più di un semplice parente, era un amico, un pioniere, un volontario e un infermiere coraggioso nel pronto soccorso di Senigallia. Simone ha dedicato la sua vita agli altri, mettendo sempre il benessere e la salute al di sopra di tutto. La sua passione per l’aiuto umanitario era ineguagliabile e il suo impegno nel campo della sanità era esemplare. Ogni giorno, si metteva in gioco per salvare vite, alleviare il dolore e portare conforto a chi ne aveva bisogno.

Il suo lavoro non era solo una professione, ma una vera e propria vocazione, una missione che svolgeva con dedizione e compassione – continua Barca -. Oltre alle sue qualità professionali, Simone era un uomo straordinario nel suo essere. La sua gentilezza, la sua generosità e il suo spirito altruista erano evidenti in ogni gesto e parola. Era sempre pronto a tendere una mano, a offrire un ascolto attento e un sorriso sincero. La sua presenza luminosa riempiva le stanze e le vite di coloro che lo circondavano.

La sua prematura perdita lascia un vuoto incolmabile nei nostri cuori. La sua assenza sarà profondamente sentita da tutti coloro che hanno avuto il privilegio di condividere momenti preziosi con lui. Oggi voglio ricordare Simone per la sua forza, il suo coraggio e la sua dedizione. Voglio ricordarlo come un esempio di umanità e di professionalità, un faro di speranza per tutti noi".

Sono stati espiantati gli organi di Simone, la sua ultima volontà consentirà ad altri di vivere.

"Simone, il tuo valore umano e la tua dedizione professionale rimarranno sempre un faro di luce nella nostra memoria. Grazie per tutto ciò che hai fatto per gli altri e per aver arricchito le nostre vite con la tua presenza. Il tuo spirito generoso vivrà per sempre in tutti noi – conclude il presidente della Croce Rossa -. L’atto d’amore che viene espresso con il dono dei propri organi vitali permane come una genuina testimonianza di carità che sa guardare al di là della morte perché vinca sempre la vita". I funerali verranno celebrati domani alle 15 nella chiesa di Santa Maria del ponte, al porto.

Un altro gesto di amore da parte di questo ragazzo dal cuore d’oro, la più grande forma di rispetto per la vita.

Nicolò Scocchera