Simone e i 18 anni della sorella Noemi "Spero ancora di ritrovare mamma Ma dentro sento un grande vuoto"

di Pierfrancesco Curzi

Ieri Noemi Bartolucci avrebbe raggiunto la maggiore età. La tragedia del 15 settembre scorso, con l’alluvione che ha strappato via lei e sua madre, si avvicina ad ampie falcate al primo, triste anniversario. La sorella morta e la madre, Brunella Chiu, di cui non è ancora stato ritrovato il corpo. Simone è rimasto praticamente solo e cerca di andare avanti: "Non è facile, cerco di fare ciò che facevo prima, del resto non ci sono altre strade praticabili. La vita è questa" dice Simone al Carlino proprio nel giorno del compleanno dell’amata sorella.

Un evento tutt’altro che da festeggiare e l’enorme punto interrogativo sulle sorti della madre. L’esito del prosciugamento dei famosi laghetti artificiali sorti proprio in relazione alluvione dell’anno scorso è stato negativo. Nessuna traccia di della donna, dispersa dalla sera del 15 settembre, con le possibilità di ritrovare il suo corpo ormai appese a un filo. E a quel filo Simone Bartolucci si aggrappa: "Spero che le ricerche possano andare avanti fino a quando il corpo di mia madre non verrà trovato. Purtroppo non ci sono stati segnali positivi, ancora nulla, ma io non mollo all’idea di arrivare qualcosa. La speranza di ritrovarla non è mai venuta meno e io lotterò fino alla fine per quanto posso". L’intervento diretto dei vigili del fuoco dovrebbe essersi concluso dopo lo svuotamento dell’ultimo laghetto. Andare avanti senza una strategia delineata non è così facile, ma si sta cercando di trovare una soluzione per non abbandonare le speranze: "Vorremmo proseguire le operazioni di ricerca e per questo vorremmo coinvolgere alcuni sistemi di protezione civile locale, magari con un coordinamento sempre di un corpo dei vigili del fuoco _ spiega il sindaco di Barbara, Riccardo Pasqualini, molto legato alla famiglia Bartolucci _. Nessuno ha intenzione di abbandonare le ricerche, anche se più il tempo passa e più diventa difficile arrivare a un risultato. Quanto meno vogliamo arrivare al primo anniversario con la consapevolezza di aver dato tutto".

Il sindaco, nel giorno dell’anniversario del 18° compleanno di Noemi ha stampato un manifesto ricordando l’appuntamento della messa di suffragio che si è svolta ieri sera. A distanza di quasi dieci mesi da quella tragedia collettiva che ha fatto 12 vittime e danni per miliardi di euro a tutta la valle del Misa e del Nevola, Simone Bartolucci non si dà pace: "Una cosa del genere non doveva succedere, non è stato fatto nulla per evitarla _ aggiunge Simone, ancora sotto l’effetto di un evento così drammatico e poco incline a dire una parola di troppo _. Io ho sempre sostenuto, e continuo a farlo, che si poteva e si doveva fare molto di più, che si doveva proteggere la gente da un evento simile. Mi sembra che chi di dovere abbia pensato ad altro, alle stupidaggini. I ristori per le famiglie? Dicono che dovrebbero arrivare, almeno così ho sentito, ma a me personalmente ancora non è arrivato neppure un euro". Alla fine del discorso un ultimo, toccante messaggio da parte del giovane: "Dentro di me c’è un vuoto enorme".