Simone Grassi Swingset protagonista del concerto in piazza Colocci

Simone Grassi Swingset sabato pomeriggio (ore 18, ingresso libero) in piazza Colocci. "Un viaggio indimenticabile – spiegano gli organizzatori - nel mondo del jazz e dello swing. Lo jesino Simone Grassi guiderà il suo ensemble in una performance che cattura l’essenza di un’epoca dorata della musica. Il repertorio del pomeriggio in musica spazierà dai grandi classici del jazz a interpretazioni originali, un appuntamento da non perdere per vivere momenti di pura gioia musicale". A fare da colonna sonora all’evento di sabato pomeriggio un live di classici e rarità dello swing, già interpretati da Dean Martin, Diana Krall, Frank Sinatra, Sammy Davis Jr e Michael Bublé.