Simonella contestata: "Il mercato fa pena"

di Giuseppe Poli

Progetto Ancona si presenta al Mercato delle Erbe con persone, movimenti, partiti e liste a sostegno di Ida Simonella candidata a sindaco alle prossime amministrative, ma la conferenza organizzata in uno dei punti storici del centro cittadino si rivela una sorpresa. Perché al termine dell’intervento di Ida Simonella che presenta la coalizione di centrosinistra che la appoggerà alle prossime comunali, prende la parola Roberta Mancini, jesina, produttrice agricola che al mercato vende ogni giorno i suoi prodotti ortofrutticoli. L’operatrice, sorprendendo Ida Simonella e il suo entourage espone tutta la sua esasperazione nei confronti della situazione che vivono coloro che lavorano in un mercato lasciato nel degrado tra topi e piccioni. Una situazione peraltro non molto diversa da quella che vive il mercato di piazza d’Armi. I progetti per riqualificare le due aree ci sono, ma chi ci lavora ormai è esasperato da una situazione che si protrae da troppo tempo. Le accuse della produttrice agricola sembrano precise e circostanziate: "Qui al Mercato delle Erbe viviamo in una situazione critica – dice –. A gennaio ho mandato una pec al Comune per chiedere chiarimenti sul futuro di questo mercato e non mi ha risposto nessuno. Otto anni fa, quando ci avete convocati ci avete fatto tante promesse e ad oggi non ne avete mantenuta nessuna. Oggi siamo nella stessa situazione di otto anni fa. Lavoriamo quotidianamente in un mercato dove ci sono piccioni che, appoggiati sulle balaustre del piano superiore, fanno escrementi sugli alimenti che noi abbiamo esposti. Ci sono ratti talmente grandi che fanno schifo. Ci sono clienti che entrano e vedono queste cose e poi non ci mettono più piede. Il mercato del cuore di Ancona dovrebbe essere valorizzato e invece è ridotto così. Vent’anni fa non era in queste condizioni, il centro di Ancona non lavora più. Non ci ascolta nessuno. Venite qui solo quando dovete prendere i voti". L’esternazione coglie Ida Simonella e la coalizione di centrosinistra impreparate, nessuno si aspettava una reazione del genere, pare che fossero già stati fatti sopralluoghi al mercato e che nulla lasciasse pensare a una contestazione. Ida Simonella e Progetto Ancona hanno corso un rischio ed è troppo tardi per rimediare.

La contestazione della produttrice agricola riscuote anche qualche applauso, l’assessore tenta di rimediare, di rispondere argomentando, spiegando perché certi passi non sono stati fatti in passato e chiarendo anche che con i fondi del Pnrr ora l’amministrazione è pronta a riqualificare e dare nuova vita al Mercato delle Erbe. Ma a quel punto arrivano altre voci di contestazione da parte di chi lavora lì: "E noi dovremo continuare a lavorare qui mentre si faranno i lavori?".

Intanto sono state definite le date per la tornata elettorale di primavera. L’ufficialità dal Consiglio dei ministri è arrivata ieri sera: le urne sarano aperte il 14 e 15 maggio per il primo turno e il 28 e 29 maggio per l’eventuale ballottaggio.