Simonella punzecchia Silvetti: "Cultura, manca il dialogo

Fondi a bilancio per la cultura nell‘anno delle elezioni, le dichiarazioni rilasciate al Carlino dal sindaco, Daniele Silvetti, hanno suscitato la reazione della minoranza. In particolare dell’ex assessore al bilancio, Ida Simonella, che si era occupata ovviamente anche di quel capitolo. Silvetti si chiedeva come mai le associazioni non si fossero ‘ammutinate’ a inizio 2023, a pochi mesi dal voto delle comunali, visto che in cassa non era stato lasciato nulla per loro: "Da assessore al bilancio, che io ricordi, le risorse per le attività culturali sono sempre state esigue a inizio anno – spiega la Simonella –. Un fatto tecnico: quando fai il preventivo comprimi tutti i capitoli di spesa ‘flessibili’ per poi rimpinguarli durante l’anno, quando hai maggiori certezze su entrate e su eventuali economie di spesa. Allineandoti con le esigenze degli operatori. Nel 2023 alcune voci di spesa erano state inserite a bilancio per gli eventi di primavera, ma per affrontare l’estate avevamo reso disponibili verso marzo almeno 200.000 euro. Bisognava fare la variazione di bilancio, ma a Consiglio comunale chiuso per la campagna elettorale non si poteva. L’ex assessore alla cultura (Marasca, ndr.) aveva avvertito l’attuale sindaco che quelle risorse c’erano e poteva metterle con la prima variazione. Non è successo".

Non essendo ancora entrati nel secondo anno di legislatura, i confronti e le analisi tra vecchia e nuova amministrazione restano all’ordine del giorno.

"Proprio sulla differenza tra ieri e oggi ci sono alcuni aspetti da considerare – aggiunge la candidata a sindaco del centrosinistra alle amministrative 2023 –. Le risorse sono sempre pochissime a inizio anno, ma il dialogo costante con i singoli operatori da parte dell’assessorato, più di tutti del funzionario preposto che aveva cognizione perfetta su entità e tempistiche di ogni associazione, ci deve essere. Non è una semplice rassicurazione politica quella da gestire. Inoltre, ci sono alcuni segnali lanciati dall’attuale maggioranza. Se riesci a mettere 300.000 euro di Mobilità&Parcheggi per un festival esterno, forse potevi farlo anche con gli operatori e i festival locali. Perché non lo abbiamo fatto pure noi? Perché la scelta su M&P fatta in passato era quella di capitalizzare l’azienda, dotarla anche di sufficiente capitale proprio per fare investimenti, la nuova sede, il park san Martino e così via, nella direzione di migliorare la sosta e i servizi e, in prospettiva, parte delle manutenzioni ordinarie. Noi non avevamo concepito quell’azienda partecipata come una banca er feste ed eventi. Luminarie sì, ma non altro. Qui mi pare che la scelta sia di usare il tesoro di soste e multe per gli eventi, acquistati altrove peraltro. Una scelta legittima di cui naturalmente la giunta si assume la responsabilità, così come del malcontento generale".

p. cu.