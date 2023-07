Simonella regina di spese Più del doppio di Silvetti

Politica mia quanto mi costi. Partiti e liste civiche in appoggio ai sei candidati a sindaco che si sono giocati la poltrona alle recenti elezioni amministrative, hanno reso note le spese sostenute durante la campagna elettorale tra primo e secondo turno. Nonostante i due competitor principali, Daniele Silvetti del centrodestra, vincitore al ballottaggio per 1.400 voti, e Ida Simonella per il centrosinistra, avessero dichiarato una spesa più o meno simile, attorno ai 50mila euro, vagliando i documenti riportati sull’albo pretorio del Comune emerge come Silvetti abbia speso circa 24mila euro rispetto ai 59mila euro della rivale.

Ci sono dei ‘ma’ e dei distinguo da fare, a partire dal fatto che la reale spesa rendicontata in ogni suo dettaglio e vidimata per legge è quella che viene presentata in via definitiva in Corte d’Appello. La sperequazione dei due bilanci è troppo evidente. Del resto i due rivali al ballottaggio avevano sostenuto il loro ultimo confronto proprio nella sede del nostro giornale ad Ancona venerdì 26 maggio scorso, con la pubblicazione delle interviste nel giorno del silenzio pre-elettorale. In quello scambio acceso di vedute i due candidati avevano comunicato, euro più euro meno, le spese sostenute. Spulciando tra i documenti pubblicati emerge come nel quadro delle spese sostenute da Silvetti, ad esempio (e lui stesso lo aveva ricordato nel confronto), non sia prevista la voce di spesa più corposa, ossia la grande manifestazione in piazza Roma dell’8 maggio scorso. Quel pomeriggio sul palco montato appositamente erano saliti, tra gli altri, i tre calibri principali del governo, la premier Giorgia Meloni e i due vicepresidenti Matteo Salvini e Antonio Tajani. Un evento costato parecchio quello, ma pagato sotto altre forme, tutte rendicontate ovviamente. Tra i 59mila euro della Simonella, inoltre, ne figurano quasi 7mila di spese sostenute dal Partito Democratico che l’ha sostenuta. Nel capitolato di Silvetti non ci sono i contributi forniti dagli altri partiti della coalizione, in particolare Fratelli d’Italia e Forza Italia. Nel documento compaiono le spese di tutte e 18 le liste e la palma per quella più ‘economica’ va senza dubbio a Ripartiamo dai Giovani che con appena 1.635 euro spesi si sono portati a casa un assessorato, Marco Battino, e un consigliere, Francesco Andreani. Francesco Rubini e le due liste a sostegno, Altra Idea di Città e Ancona Città Aperta hanno speso circa 7mila euro. Più o meno la cifra spesa dal Movimento 5 Stelle, 6.700 euro circa, che però non ha portato neppure all’elezione di un consigliere. Tremila gli euro spesi da Europa Verde, all’ultimo posto tra i sei candidati a sindaco. In proporzione tanto è stato speso dalla lista civica del dottor Salvi, nel complesso oltre 8mila euro, compresa la locazione di una sede elettorale per 1.000 euro. In realtà c’è una lista, quella dei Repubblicani a sostegno di Ida Simonella, che ha battuto qualsiasi record. Stando al documento presentato i Repubblicani per Ancona non hanno speso neppure un euro di campagna elettorale.