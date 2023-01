Simonella: "Silvetti è il candidato delle destre Sono io la vera civica. E senza altri padrini"

di Giacomo Giampieri Ida Simonella, è arrivata negli scorsi giorni l’ufficialità del candidato del centrodestra Daniele Silvetti che si è definito federatore tra mondo civico e partiti tradizionali. Nella presentazione, e forse non è un caso, ha annunciato prima le liste civiche in suo sostegno, ma ovviamente non ha "rinnegato" la sua appartenenza partitica... "E ha fatto bene. Credo che di civico francamente abbia ben poco. La sua storia politica parla chiaro sin da giovane quando era in Alleanza Nazionale e, dopo vari passaggi nella destra, è approdato al partito di Berlusconi (Forza Italia, ndr). Silvetti è il candidato delle destre, su questo non ci piove, e non si è nascosto. Lo hanno scelto i partiti di quella coalizione. Civica, tuttalpiù, sono io che fino a 46 anni non mi sono mai occupata di politica e, ad oggi, non ho alcuna tessera di partito". Secondo l’altro candidato sindaco, il primo a proporsi, Francesco Rubini (Altra Idea di Città), lei e Silvetti siete pressoché la stessa cosa, mentre lui e chi lo sostiene rappresentano il vero cambiamento politico, la vera novità: come risponde? "Non c’è nulla da rispondere. Anche se è più giovane di me, anagraficamente parlando, probabilmente fa politica da...