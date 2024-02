Simonetta Capotondo sul podio di "Lady Chef"

L’antico mestiere della pasta fatta a mano portano Ancona e le Marche sul podio nazionale di "Lady chef". E’ il titolo vinto dall’anconetana Simonetta Capotondo, in arte Sfoglina, aggiudicatasi il primo posto per cuoche donne su venti regioni concorrenti e una medaglia tutta d’oro. Sfoglina ha partecipato, la settimana scorsa, ai Campionati della Cucina Italiana a Rimini rappresentando le Marche. Il suo raviolo al nero di seppia con burrata di alici, datterini e corallo al pomodoro ha entusiasmato la giuria. "Avevamo 45 minuti per preparare il piatto – racconta lei al Carlino – gareggiavo con tutte donne e la giuria ci osservava nella preparazione di quattro piatti, tre erano di esposizione e uno di assaggio. Non potevo che fare la sfoglia a mano, il mio mestiere". Proprio l’arte di tirare la pasta col mattarello ha sorpreso la giuria che è stata poi conquistata anche dal gusto. Sfoglina era a Rimini con l’Unione regionale cuochi che aderisce alla Federazione italiana cuochi. Oltre al titolo di "Lady chef", che si celebra da sette anni, Sfoglina ha vinto anche il premio Interazione Social per la tranquillità dimostrata durante la gara nonostante la tensione e che è stata bilanciata dai suoi sorrisi. Capotondo insegna l’ antico mestiere in giro per il mondo e proprio per questo ama definirsi "una sfoglina itinerante". Armata di tavola e mattarello è stata anche alle Due Sorelle a fare le tagliatelle. E’ una delle poche sfogline, così si chiama in gergo chi pratica questa antica usanza casereccia, rimaste ma lei non è nonna, è ancora under 50. Su Instagram ha 32mila follower. Nel cassetto un sogno: "Diffondere il turismo del territorio con la pasta fatta a mano". È già sulla buona strada.