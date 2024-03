S’impunta sul sanpietrino e cade a terra

Diversi gli interventi della Croce Gialla ieri in città. Al Viale della Vittoria, incrocio con via di Bosis, c’è stato uno schianto tra due auto. Un uomo di 57 anni è rimasto ferito ed è stato portato a Torrette. Sul posto anche la municipale. In via Marconi i sanitari sono dovuti intervenire in un ufficio: un uomo di 61 anni è stato colto da malore ed è stato portato a Torrette in codice rosso. Attorno all’ora di pranzo al mercato al coperto di Collemarino un uomo di 70 anni colto da malore e portato a Torrette con un codice di media gravità. In via Astagno una 60enne ha perso il controllo dello scooter lungo la discesa: la ruota davanti è finita in su un sanpietrino che è saltato e lei ha fatto un volo di una decina di metri.