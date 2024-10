"Sinapsi" festival della Salute Mentale: un grande successo

Grande partecipazione a Sinapsi festival della Salute Mentale. "Un pomeriggio divertente, all’insegna delle risate che regala un film come ‘Fabrianese Doc’ - spiegano gli organizzatori -. Grazie alla cooperativa Mosaico per aver costruito il festival e al le Istituzioni che l’hanno supportato, alle educatrici del Sollievo Valentina e Giulia, a Melissa e Laura per il progetto del Teatro di Comunità, ad Antonio e Luca per la realizzazione del film, a Massimo, Peppe e Giorgio per averci riportato alle origini del percorso di liberazione".