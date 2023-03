S’inaugura Bibliolandia, la biblioteca di Collemarino

Oggi alle 16.30, verrà inaugurata Bibliolandia, la biblioteca di Collemarino nella nuova sede di Piazza Galilei, 12 al centro del quartiere. Il servizio era chiuso da alcuni anni a causa dell’inagibilità degli spazi. Il progetto di riqualificazione e riapertura è frutto della collaborazione tra l’Assessorato alla Partecipazione Democratica e quello alla Cultura, ed è partito alla fine del 2019, quando è stato commissionato all’artista William Vecchietti il murale a tema lettura, che caratterizza esternamente la nuova sede. A causa del Covid, i tempi per la riapertura si sono protratti ben oltre quanto preventivato; anche il terremoto di novembre ha contribuito a far slittare l’inaugurazione. Su progetto dell’ingegnere del Comune di Ancona Luca Baldassarri sono stati adeguati al nuovo uso gli spazi precedentemente occupati dalla ex seconda Circoscrizione. La struttura – raccogliendo le esigenze del quartiere - non offre solo servizi di Biblioteca, ma è stata pensata come un centro civico polifunzionale, nel quale alla lettura si affiancano i servizi sociali comunali e al piano terra un punto di ascolto che raccoglierà le richieste e le segnalazioni dei cittadini, creando un collegamento diretto con l’Amministrazione.

Le nuove sale saranno inaugurate dal Sindaco Valeria Mancinelli; interverranno gli Assessori alla Partecipazione Democratica Stefano Foresi e alla Cultura Paolo Marasca.