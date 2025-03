"Sindacato cancro d’Italia". Offese alla Uil Marche:. Paolorossi rischia il giudizio

"Per me il sindacato è il cancro d’Italia". Questa frase, insieme ad altre, postate sulla propria pagina Facebook, rischiano di far finire a processo il sindaco di Filottrano Luca Paolorossi, 52 anni. E’ accusato di diffamazione aggravata dall’uso di piattaforme social. A denunciarlo è stata la segretaria generale e legale rappresentante della Uil Marche Claudia Mazzucchelli. Paolorossi non era stato ancora eletto primo cittadino e non era in corso nemmeno la campagna elettorale per la sua candidatura alle comunali quando, il 16 gennaio del 2024, aveva postato sul proprio profilo social una locandina dove venivano riportati i simboli e le sigle dei sindacati confederali Cgil, Cisl e Uil. La locandina, probabilmente presa sempre su qualche social, riportava una frase con scritto che i risultati dopo 60 anni di sindacato in Italia era quello di avere "gli operai più poveri d’Europa e i dirigenti sindacali più ricchi del mondo". Sopra la locandina Paolorossi avrebbe scritto di suo pugno diverse frasi che la Uil ha ritenuto offensive. "Grazie teste di c....o, vi ho sempre odiato – riportava il post, ancora visibile nella bacheca del sindaco-sarto – sin da quando facevo l’operaio. Ho sempre nutrito un odio viscerale per i sindacati, ecco perché io li avevo già sgamati nel lontano 1990, pezzi di m...a, un giorno un mio amico lo ha scritto ed è stato costretto a scrivere scusa. Io non sto alle dipendenze di nessuno, per me il sindacato è il cancro d’Italia". Il post aveva guadagnato 58 like e sei commenti dove chi era intervenuto aveva usato altre parole forti come "sanguisughe" e "voltagabbana, usurpatori del sistema, la peggio feccia". Il reato è di quelli rimettibili di querela ma per ora è stata fissata l’udienza predibattimentale davanti alla giudice Francesca Pizii, il prossimo 14 marzo, dove si dovrà decidere se mandare a giudizio il sindaco con un processo ordinario o se la difesa, rappresentata dall’avvocato Fabrizio Belfiore, avanzerà la richiesta di un rito alternativo o se si può arrivare anche a risarcire il danno per far ritirare la querela. "Devo ancora parlarne con il mio assistito", si limita a dire il legale di Paolorossi. Potrebbe esserci ancora un margine per far ritirare la denuncia ed evitare il processo. La segretaria generale della Uil Mazzucchelli è rappresentata dall’avvocato Matteo Catalani e in caso di processo si costituirà parte civile.