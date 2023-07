Sindaci, “Gara è l'unica soluzione rimasta” per gestione rifiuti

"Speriamo che prima del prossimo step di monitoraggio l’assemblea Ata abbia il coraggio e la volontà di prendere atto della situazione, ossia che riproporre l’affidamento in house per la gestione dei rifiuti molto probabilmente incorrerà nei medesimi ricorsi che per anni hanno bloccato l’affidamento del servizio". Così i sindaci dei Comuni che giovedì in sede di assemblea Ata hanno votato contro il nuovo (terzo) tentativo per l’affidamento pubblico della gestione unica provinciale dei rifiuti, tentativo votato invece dalla maggioranza dei Comuni che pensa si possa arrivare ad un nuovo soggetto pubblico partendo da un patto tra Ancona e Jesi. A parlare sono Massimo Olivetti, Stefania Signorini, Thomas Cillo, Sara Ubertini e Davide Fiorini i primi cittadini di Senigallia, Falconara, Monte San Vito, Belvedere Ostrense e Camerata Picena. "Siamo convinti – attaccano – che tale decisione non sia nell’interesse dei cittadini delle nostre comunità. A causa di questa situazione che si protrae da molti anni, le aziende attualmente affidatarie del servizio di rifiuti non programmano investimenti che potrebbero migliorare il servizio stesso sia sotto il profilo qualitativo e sia riducendo il costo per i cittadini. A questo punto – rimarcano – occorre prendere atto che la gara è l’unica e ultima soluzione rimasta percorribile. I tentativi di cercare una soluzione per un soggetto a cui affidare il servizio in house che si stanno perpetrando ora, seppur apprezzabili nello spirito di ampia condivisione, sono ipocriti pannicelli tardivi".