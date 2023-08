Sindaci uniti: "Sistema sanitario allo stremo"

I servizi socio sanitari sono in grande sofferenza: 21 sindaci fanno appello a Regione e Ast. Il comitato dei sindaci dell’Ambito 9 ha approvato un ordine del giorno in cui si rinnova l’allarme dei 21 Comuni che ne fanno parte "per le più evidenti situazioni di sofferenza del sistema socio-sanitario territoriale". Un documento che scaturisce dal confronto tra i Comuni e le associazioni di utenti e di advocacy, sindacati e operatori e sottolinea priorità e urgenze del territorio. Ribadito "l’apprezzamento per il lavoro degli operatori sanitari nonostante la carenza di personale" le criticità evidenziate nei confronti dell’Ast riguardano in particolare: "La valutazione integrata delle persone con disabilità (soprattutto per l’assistenza scolastica), la carenza di servizi per i malati di demenza; la necessità di definire il futuro dei servizi per persone con autismo, con particolare riferimento al centro "Azzeruolo" la cui attività prosegue di proroga in proroga. La preoccupazione per il rispetto dei tempi e per l’adeguatezza ai bisogni del progetto relativo a casa della comunità e ospedale di comunità".

E ancora: "L’inadeguata dotazione di personale al consultorio, che si ripercuote in particolare sull’utenza formata da donne e minori. La carenza di personale è estremamente grave anche presso l’Unità Multidisciplinare Età evolutiva (Umee) e adulta (Umea), rendendo impossibili valutazioni tempestive e generando ritardi nella presa in carico, con danni potenzialmente irreversibili a carico degli utenti, in particolare in età infantile e scolare". Fortissimo è l’allarme anche per la "carenza di medici di medicina generale convenzionati, con i cittadini che rischiano di rimanere senza l’assistenza medica di base o comunque debbono rivolgersi a medici che operano in Comuni diversi dal proprio di residenza".

In questo caso l’appello è rivolto anche direttamente alla Regione, alla quale si chiede anche di "intervenire da subito per ridurre le lunghe liste d’attesa per l’accesso alle strutture residenziali per anziani, modificando il piano regionale del fabbisogno e i piani di convenzionamento". "Un appello accorato – spiega l’assessore ai Servizi sociali di Jesi, Samuele Animali - che evidenzia le molte criticità e rispecchia la grande preoccupazione circa la garanzia servizi ai cittadini, anche con ripercussioni sui Lea, specie in un settore quale quello dell’integrazione socio sanitaria e della medicina territoriale che risulta penalizzato nella distribuzione della spesa".

Sara Ferreri