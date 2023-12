"Sindaco, basta offese personali"

Si infiamma il contrasto politico a Castelbellino. L’avvocato Federica Carbonari (nella foto) denuncia: "In aula il sindaco Cesaroni ha detto che dovrei vergognarmi, ma io dico basta con le accuse e le offese personali". Poi contrattacca: "In 20 anni non avete fatto niente per trovare una soluzione al problema dello svincolo SS76 uscita per Castelbellino: a una nostra interrogazione il sindaco ha risposto che non ci sono costi aggiuntivi per i cittadini nella non approvazione del progetto di nuova rotatoria fatto dall’Anas nell’agosto 2020, reso esecutivo nel 2021. I costi ci sono e si vedono tutti i giorni, quando uno passa lì. Se non c’erano costi, cosa costava a lei prendere il progetto già finanziato dal ministero delle Infrastrutture e modificarlo come lo ritenevate opportuno, per mettere in sicurezza subito l’area e poi farlo vostro? Le logiche di partito non ve lo hanno permesso".