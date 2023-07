Sindaco Daniele Silvetti, "Valorizzare le strutture e promuovere il turismo a Ancona"

La settimana scorsa il tour al Cardeto, ora al Guasco: sindaco Daniele Silvetti, ci sono delle differenze sostanziali su quanto emerso dai sopralluoghi?

"Al Cardeto siamo all’anno zero, qui le cose debbo dire che sono sostanzialmente migliori. La mia preoccupazione maggiore arriva dal Cardeto direi, qui la situazione è sotto controllo, le opere sono già finanziate, bene o male basta portarle a compimento e farle circuitare in vista di una valorizzazione a partire dalla prossima stagione estiva. Per il 2023 non potevamo fare miracoli".

Valutando gli interventi pensati, progettati e messi in opera dalla vecchia giunta di centrosinistra qui in zona Guasco, avrebbe cambiato qualcosa oppure possono andare?

"Nulla da dire, mi convincono, specie la nuova illuminazione del centro storico all’interno dell’Iti Waterfront. Noi dobbiamo prendere ciò che di buono è stato fatto fin qui e per il resto velocizzare le procedure e le tempistiche dei cantieri per consegnare le opere in tempi congrui".

Parlava di promozione turistica per la stagione estiva 2024, avete le idee chiare?

"C’è tanto da fare e subito. Entro la fine dell’anno dovremmo avere chiara in testa la strategia da presentare ai visitatori. Dobbiamo pensare soprattutto ai crocieristi che troppo spesso arrivano in ordine sparso e non sanno dove andare perché mancano i servizi e non solo".

È rimasto colpito dallo spazio al piano terra di Palazzo degli Anziani, pensa di valorizzarlo?

"Ha ragione, non me lo ricordavo così bello, ma anche così dimenticato e poco sfruttato. Ci vedrei molto bene un punto per le informazioni e la promozione turistica del territorio, potrebbe essere una grande risorsa. Me lo sono appuntato e prima ne stavo parlando con i miei collaboratori. È situato in un punto strategico, tra il centro storico e l’attracco delle navi in porto, e con l’ascensore si arriverebbe subito al Guasco, agli scavi romani, al Museo Archeologico e così via. Basterebbe una freccia per renderlo più facilmente raggiungibile".

Come si alimenta il turismo in città?

"Ci sono tante forme, tra cui l’accoglienza e il potenziamento delle strutture, a partire dagli anconetani stessi in possesso delle seconde case da affittare, valorizzando al tempo stesso i propri immobili".