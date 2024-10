Sindaco e carabinieri insieme per gli anziani

Le tecniche per carpire la buona fede degli anziani a casa da soli sono le più disparate, dal finto maresciallo dei carabinieri che annuncia un guaio con la giustizia ai danni di un caro familiare, come nel caso dei giorni scorsi, all’avvocato che richiede il pagamento immediato della parcella per fare uscire di prigione il nipote. Tra Castelfidardo, dove la scorsa settimana sono scattati due arresti, e Osimo le segnalazioni di truffe e tentate sono state tantissime. "Mi sono recato alla nostra stazione dei Carabinieri per congratularmi con il comandante Luconi e con i militari operanti che, nei giorni scorsi, hanno condotto un’importantissima operazione lampo che ha portato all’arresto di due truffatori e al recupero del bottino in oro, frutto del più becero dei reati, quello ai danni delle persone anziane – dice il sindaco di Castelfidardo Roberto Ascani -. Il repertorio truffaldino è ovviamente molto vasto e, proprio per questo, abbiamo pianificato in collaborazione con il Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Osimo, una serie di incontri, il primo dei quali già fissato per lunedì alle 17 nella sala comunale di piazza Sant’Agostino".