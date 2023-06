"Sindaco e Soprintendenza, riaprite subito la chiesa di San Domenico"

Un appello al sindaco Silvetti, all’assessore Tombolini e alla Soprintendentenza a riaprire al più presto la chiesa di San Domenic, viene lanciato da Giordano Pierlorenzi, direttore della Poliarte. San Domenica è chiusa dal 9 novembre dello scorso anno, in seguito alla scossa di terremoto che ha colpito Ancona. "A ragione credo di poterla definire un insulto alla città, ai cittadini, ai turisti – scrive – . E’il simbolo e l’icona della resilienza degli anconetani, della loro singolare capacità di risorgere dalle innumerevoli e ripetute calamità e distruzioni.

Devastata dai bombardamenti della II guerra mondiale e fortemente lesionata dall’ incancellabile sisma del 1972, è ritornata a splendere nelle sue magnificenze architettoniche di Carlo Marchionni, nei suoi tesori artistici del Tiziano e del Guercino, nelle sculture delle statue in stucco dei santi domenicani, nei medaglioni di Gioacchino Varlè, nella pietà di Sanzio Blasi, nei decori e nell’arredo sacro.

Per poi, subire di nuovo i segni rovinosi del sisma del 2016 di cui sono visibili ancora le stigmate, e di quello recentissimo di un’attualità che deprime anche lo spirito più vigoroso.

La pazienza è una virtù nota alla città, ma l’indifferenza, le lungaggini burocratiche e gli indugi non possono ritardare più a lungo l’intervento restaurativo, perché possono offendere il sentire comune di tutti, cristiani e laici, verso il tempio massimo, che costituisce il cuore del centro antico della città, dal 1200 custodito con amore e maestria dal padri domenicani, l‘Ordo fratrum praedicatorum. Ed io, dunque, non posso esimermi dal sollecitare lei signor sindaco, l’assessore Tombolini, l’intera giunta e per suo tramite, la sovrintendenza regionale alle belle arti per le rispettive competenze, di provvedere subito all’avvio dei lavori attesi alla riapertura di questo tempio che sembra non aver riportato danni strutturali gravi, ma necessitare di un’ulteriore rete protettiva. Tutti gli anconetani gliene saranno riconoscenti" .