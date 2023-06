Sindaco faccia a faccia con gli impiegati: ci sarà l’assessore al personale

Prosegue la striscia di incontri che il nuovo sindaco, Daniele Silvetti, sta affrontando con i dirigenti, i dipendenti, l’rsu e le delegazioni sindacali.

Un’altra grana da risolvere per Silvetti che intanto ha annunciato una novità rispetto alle ultime due sindacature targate Valeria Mancinelli. Ci sarà un assessore al personale, con una delega specifica, mentre dal 2013 al mese scorso era stata la stessa sindaca a tenere in mano il settore.

Ieri mattina il sindaco ha raggiunto i dipendenti direttamente nelle postazioni di lavoro secondo un calendario serrato che lo impegnerà per i prossimi giorni. L’incontro con Rsu e sindacati è servito per condividere una prima illustrazione delle tematiche aperte del personale e le relative modalità di azione. Tra i temi più urgenti, quelli legati alla polizia locale, con particolare riferimento alle problematiche della dotazione organica, dell’organizzazione del corpo e della massa vestiario, rispetto alla quale l’amministrazione si è detta disponibile a studiare un percorso che possa conciliare le esigenze dei dipendenti con la tutela dell’ente in termini erariali. Nel frattempo, oltre alle sette deleghe a interim al segretario generale Montaccini, sono stati confermati fino al 15 settembre i vari incarichi dirigenziali: Stefano Capannelli alla guida dei Lavori Pubblici, Daniela Ghiandoni al Bilancio, Claudio Centanni all’Urbanistica e Roberto Panariello all’Ambiente. Sono state inoltre confermate le funzioni dirigenziali a Roberta Alessandrini (Gabinetto del sindaco, turismo, eventi, partecipazione democratica), Giorgio Foglia (Gare e appalti, Servizi demografici ed elettorali, Informatica), Massimo Demetrio Sgrignuoli (Avvocatura), Claudia Giammarchi (Politiche sociali, sanità, politiche per la casa, coordinamento ATS 11). Prorogate a settembre anche le 9 Posizioni Organizzative, tre delle quali al comando dei vigili.