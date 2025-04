Sindaco, per ora è corsa a tre. Per le civiche il tempo stringe

La corsa a sindaco di Osimo è a tre, forse a quattro. Prima a ufficializzarsi è stata Michela Glorio per il centrosinistra e poi Fratelli di Italia e Rinasci Osimo hanno lanciato la candidatura di Michela Staffolani sancendo la spaccatura del centrodestra. Da ultimo si è ripresentato l’ex sindaco Francesco Pirani con una sua lista, Osimo al centro di Sandro Antonelli e Progetto Osimo di Achille Ginnetti. Non si sa ancora se le Liste civiche da sempre di Dino Latini correranno. Base popolare resta in disparte, ancora, così come Forza Italia e Lega che rischiano di non essere rappresentati. Non è ancora detta l’ultima parola ma i tempi stringono: entro sabato 26 a mezzogiorno dovranno essere depositate le liste complete di nomi e simboli.

La campagna elettorale è in corso e un messaggio si fa largo: basta violenza sulle donne. Domani alle 17.30 nell’atrio comunale si terrà l’incontro pubblico "Osimo dice basta alla violenza: mai più sole": l’appuntamento, voluto da Staffolani, vedrà la partecipazione della senatrice Elena Leonardi, vicepresidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio, e di Maria Lina Vitturini, presidente della Commissione Pari Opportunità della Regione. A ispirare l’incontro anche due episodi che hanno colpito la comunità: l’aggressione a una nota avvocatessa osimana e il femminicidio di Ilaria Maiorano. Oggi invece, alle 18.30, la lista Uniti per Michela Glorio sindaco organizza nella sede elettorale di piazza Marconi un evento su disagio giovanile e violenza di genere.