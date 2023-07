Sindaco Silvetti a Roma per un faccia a faccia con il Ministro delle Infrastrutture, in primo piano la 'Penisola' di Ancona

Prospettive portuali, entro la fine di luglio il sindaco Silvetti a Roma per un faccia a faccia con il Ministro delle Infrastrutture, con delega ai porti, Matteo Salvini e col viceministro Edoardo Rixi. Ad annuciarlo ieri, a margine del Trilaterale con i Ministri degli Esteri di Italia, Slovenia e Croazia, è stato lo stesso Silvetti. Un secondo e fondamentale step per passare dai discorsi e dalle ipotesi ai fatti concreti. In primo piano la questione della famosa ‘penisola’ collegata alla grande diga di sovrafflutto e alla Banchina Marche. Un progetto che per tre lustri ha preso la polvere nei cassetti dell’Autorità portuale di Ancona e che adesso la filiera istituzionale di destra vorrebbe trasformare in realtà: "Siamo decisi e remiamo tutti dalla stessa parte _ ha confermato Silvetti che lo ricordiamo ha deciso di tenersi la delega del porto per sé _. La ‘penisola’ è qualcosa di concreto che vogliamo portare avanti. Rixi è già venuto nelle Marche, poche settimane prima delle elezioni amministrative di Ancona, e ha discusso assieme ai vertici istituzionali, dal nostro presidente della Regione, Francesco Acquaroli, al presidente dell’Ap, Vincenzo Garofalo. Con loro andrò a Roma entro le prossime due settimane. È stato presentato un progetto, ancora sommario, tutto da sviluppare e da sistemare, ma la decisione è presa ormai. Il vertice a Roma dovrebbe tenersi entro il mese di luglio, nella seconda metà, manca soltanto da fissare il giorno. Con Salvini e Rixi ovviamente non parleremo solo della ‘penisola’, ma della portualità anconetana in generale, a partire dalle opere da sviluppare e dai collegamenti con la grande viabilità". Nessun riferimento allo spostamento dei traghetti, o meglio di parte delle navi passeggeri dal Porto Antico alle ex banchine dei silos (19-21). Al vertice alla Mole ieri era presente anche il governatore delle Marche, Francesco Acquaroli: "Avere il Trilaterale ad Ancona è motivo di grande orgoglio. Il rispetto della biodiversità e il concetto di sostenibilità sono strategicamente linee che noi abbiamo sempre sposato. E poi lo sviluppo e la capacità di innovare, il tutto applicato al mare. La presenza del governo qui è una conferma e un valore aggiunto per Ancona che si merita tutto ciò".