Sindaco tra i banchi:: "Buon anno scolastico"

"Auguro a tutti voi buon anno scolastico e un plauso va alle insegnanti, che sono la nostra ricchezza". Così il sindaco Stefania Signorini, ieri mattina, durante gli incontri con i bambini delle classi primi delle scuole primarie Alighieri, Mercantini e Moro. Vacanze, giochi e amicizia: questi sono gli argomenti descritti dai più piccoli al primo cittadino falconarese. Dopo la visita con insegnanti, bambini e genitori della scuola dell’infanzia di Falconara Alta, avvenuto nel primo giorno di scuola, il sindaco Signorini ha voluto conoscere i ‘remigini’ delle elementari Alighieri, Mercantini e Moro. Dunque, i bambini hanno voluto raccontare in particolare dei viaggi e delle vacanze, da quelle al mare di Falconara fino a Mirabilandia e all’Italia in Miniatura, per arrivare fino alla Malesia. Le visite, che proseguiranno nelle scuole del centro e di Castelferretti, hanno rappresentato l’occasione per valutare le condizioni delle scuole, che nel corso dell’estate sono state oggetto di interventi di riqualificazione e manutenzione concentrati, in particolar modo, sulle aree verdi e sugli esterni. I lavori sono stati finanziati con il fondo statale 0-6 anni. A Falconara Alta, come già anticipato, è stato sistemato il cortile del plesso grazie alla messa a dimora di alberi e alla posa di un fondo in erba sintetica. E’ stata inoltre sostituita una parte di recinzione. Altri interventi hanno riguardato la scuola dell’infanzia Rodari di Palombina Vecchia, dove è stato riqualificato il grande gazebo in legno del giardino. Alla scuola dell’infanzia l’Aquilone di Castelferretti sono stati riqualificati i giochi del cortile, con l’installazione di pavimentazione antitrauma dove non ancora presente, la sistemazione dei giochi esistenti e l’installazione di una nuova casetta per l’arrampicata.