"Sindaco, un percorso pedonale dal nuovo parcheggio dell’ospedale"

"A breve andrà in appalto la nuova palazzina emergenze dell’ospedale Profili con il conseguente spostamento del parcheggio a servizio del nosocomio, che verrà situato nella zona adiacente al fiume Giano raggiungendo quasi la prossimità del ponte delle Moline (via Ramelli). Abbiamo chiesto al sindaco di progettare la realizzazione di un percorso pedonale ed eventualmente viario di collegamento del nuovo parcheggio ospedaliero con il centro città". Così dall’opposizione i consiglieri Roberto Sorci, Valentina Minelli, Renzo Stroppa, Danilo Silvi, Giuseppe Pariano, Leonardo Zannelli e Chiara Biondi. La proposta in sede di approvazione del bilancio durante la quale le opposizioni hanno lasciato l’aula in segno di protesta.

"La maggioranza parla di irrigidimento finanziario – aggiungono – ma causa di questo son anche le loro scelte di questo anno per non governare i processi difficili, cominciando dalle esternalizzazioni a Jesi Servizi delle mense scolastiche e trasporti, al non affrontare il problema dell’Asp Fabriano e così via, scegliendo di delegare la soluzione dei nostri problemi ad altri. Scegliendo, politicamente e amministrativamente, "non di governare ma di essere governati (Jesi)", per motivi puramente partitici. Dando l’immagine che questa collettività non sia in grado di autogovernarsi, mettendo in pericolo così in futuro la nostra città, di fronte alle prossime scelte che la Regione, dovrà fare nel piano sociosanitario. Siamo oramai, al massimo della tassazione comunale ma quello che è emerso nella commissione consigliare preposta al bilancio, è che, se il governo "allarga la borsa" per i mutui, l’energia e varie, hanno già deciso dove spendere le eventuali risorse, con richieste di oltre 2 milioni dai vari assessorati, quasi un milione per Cultura e Unesco e a mala pena 200mila euro per le manutenzioni della città e qualche "spicciolo" per i servizi sociali e iniziative per lo sviluppo economico. Questo è lo sconfortante quadro che è emerso. Ma nonostante la nostra non condivisione, a buona parte delle scelte fino ad ora fatte, abbiamo approcciato la seduta del bilancio con spirito, si critico, ma collaborativo nell’interesse della collettività fabrianese e abbiamo proposto degli ordini del giorno per impiegare le risorse che si libereranno il prossimo anno".

"Sempre con la scusa del bilancio tecnico questa amministrazione ha provveduto a portare al massimo l’imposta Imu per far cassa", aggiungono.