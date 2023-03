Sindrome di Klinefelter: nata la sede operativa

Un punto di riferimento per supportare chi è affetto dalla sindrome di Klinefelter. É stato inaugurata a Corinaldo la prima sede operativa, una tappa fondamentale di un percorso di crescita iniziato nel 2015, promosso dall’associazione Nascere Klinefelter-odv, che conta oltre 460 soci. La sindrome di Klinefelter è poco conosciuta ma putroppo frequente, infatti colpisce circa 1 su 500 maschi ed è la causa più frequente di infertilità maschile. L’associazione è nata con l’intento di rispondere alle sempre maggiori richieste di supporto e aiuto da parte di chi convive con la sindrome di Klinefelter, di coppie in attesa o genitori. "La scelta di aprire la prima sede operativa è un traguardo che segna un importante linea di partenza per sviluppare tanti nuovi progetti - spiegano gli organizzatori - il punto di riferimento per tutti i genitori, adolescenti e non solo che ci chiedono di saperne di più per vivere meglio. Doverosi i ringraziamenti a tutti i presenti che sono stati felici di condividere questa emozione. Un grazie particolare all’Amministrazione Comunale, alla presidente dell’associazione Giorgia Brugnettini, al parroco don Luigi Imperio che si è prodigato per cercare una soluzione al coperto causa maltempo, ai medici presenti, sempre disponibili a collaborare". Per contattare Nascere Klinefelter-odv tel 071-2145845 Cell. 334 8666176.