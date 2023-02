Sinergie per promuovere il turismo C’è un patto tra Fabriano e Perugia

Fabriano e Perugia sempre più unite nel segno del turismo. Sabato prossimo alle 16.30 all’oratorio della Carità un importante appuntamento aperto al pubblico tra l’Amministrazione di Perugia e quella della città della carta. L’obiettivo primario è volto alla "creazione di sinergie per promuovere congiuntamente l’offerta culturale e turistica dei rispettivi territori". "Il legame tra Fabriano e Perugia -spiegano dalla giunta Ghergo - è bene rappresentato dalla affinità storico ed urbanistica molto visibile in riferimento ai due simboli dei rispettivi Comuni: la fontana Maggiore perugina e la fontana Sturinalto fabrianese". "Il Comune di Perugia, a cui va il mio più sentito ringraziamento per aver sostenuto l’iniziativa – sottolinea l’assessore al Turismo Andrea Giombi - ha votato nel 2019 un ordine del giorno volto a "porre iniziative di intesa e di concerto con il Comune di Fabriano al fine di principiare ed implementare una sinergica collaborazione", ed è quindi opportuno che finalmente il nostro Comune risponda affermativamente a questa visione ed opportunità di offerta turistica e culturale". Sabato i relatori approfondiranno la valenza storica ed architettonica delle fontane e il valore dell’acqua anche per il nostro simbolo imprescindibile quale la carta. Inoltre, in omaggio anche alla affinità musicale legata al jazz, vi saranno i musicisti di Fabrijazz, che quest’anno compie dieci anni di attività, che allieteranno con la musica l’evento. "Il turismo - dichiara l’assessore Giombi - nel nostro territorio ritengo abbia bisogno di valorizzare opportunità di collaborazioni vivaci e proficue come questa".

Sa.fe.