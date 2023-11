"Sing the future", sul palco delle Muse il Coro universitario

Al Teatro delle Muse di Ancona stasera (ore 21) va in scena il primo spettacolo del Coro universitario formato da studentesse e studenti dell’Università Politecnica delle Marche. Il concerto organizzato dal Coro del Circolo ricreativo universitario - CRUA e dall’Ateneo, e diretto da Laura Petrocchi, darà il benvenuto al nuovo anno accademico e sarà una festa per l’Università e per tutta la città. ‘Sing the future’ è il titolo dell’evento, perché, canzone dopo canzone, i giovani racconteranno i propri sogni, le aspettative, le speranze e gli orizzonti che stanno costruendo anche attraverso i percorsi di studio.