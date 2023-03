Sinistra, ultima chiamata "Troviamo un nome unico"

L’accordo programmatico di massima resta, la volontà di arrivare ad una sintesi sul nome che rappresenti la costituenda coalizione pure. Al netto di scossoni, ampiamente documentati, allontanamenti volontari e, ora, nuovi riavvicinamenti. E così, giovedì sera, Altra Idea di Città, Movimento 5 Stelle, civici e anche i Verdi – che si erano defilati dal tavolo delle trattative – torneranno a riunirsi per vedere se c’è ancora margine per stare insieme alle elezioni Amministrative. Ma sarà l’ultimo tentativo, anche visti i tempi tecnici per avviare la campagna elettorale e per la presentazione delle liste. La conferma è nelle parole del coportavoce di Europa Verde-Verdi Ancona, decano dell’ala sinistra ed ecologista anconetana Lanfranco Giacchetti: "L’obiettivo è superare questa fase di impasse – spiega – Ma vi assicuro che non è mutata la nostra volontà di trovare una strada comune con gli altri purché, però, vi sia una candidatura unitaria". Il che significa: "Togliamo di mezzo i nomi divisivi e cerchiamo di individuare un profilo terzo che possa fare al caso nostro", aggiunge.

Il professore dell’Università Politecnica delle Marche, Antonio Di Stasi, portato dai grillini non ha scaldato i Verdi. Ed è stata anche la ragione per cui hanno preso una pausa di riflessione: "Non ci nascondiamo affatto e l’assemblea di Altra Idea di Città ne ha preso atto. Ma il nostro non è un capriccio. Vorremmo solo individuare una candidatura che ci permetta di fare quel salto di qualità che una coalizione così articolata, civica, progressista ed ecologista, merita". Loro, i Verdi, portavano Sauro Longhi, l’ex rettore dell’Univpm. Che però, al contrario, non aggradava i Cinque Stelle. Fino alla "rottura". Anche se i cocci del vaso possono essere ancora ricomposti. Giacchetti carica, in questo: "Siamo convinti di poter arrivare ad una soluzione. Altrimenti il nostro candidato già c’è. Ed è Roberto Rubegni".

In mezzo alle frizioni tra Cinque Stelle e Verdi, Altra Idea di Città in cabina di regia di un’operazione complessa, grazie al leader Francesco Rubini. Primo a candidarsi in vista delle Amministrative e ora chiamato a mediare. Rubini, domenica mattina, ha preso parte all’assemblea dei Verdi, sottolineando i temi che li accomunano con Aic. Tra tutti l’istituzione dell’Area marina protetta. Per i Verdi, che hanno eletto Giacchetti e Caterina Di Bitonto quali coportavoce, mentre Tanya Andreatini, Diego Lucchetti e Roberto Rubegni sono stati nominati componenti l’esecutivo cittadino, "la rinascita della città di Ancona passa inevitabilmente per scelte ragionate e ragionevoli di transizione ecologica". Serve, hanno detto, "un cambio di rotta" e la necessità di "ripensare ad un futuro di inclusione e crescita sociale". In sala anche autorità regionali e nazionali del partito e personaggi noti, come l’avvocato Andrea Nobili.

Giacomo Giampieri