Siringhe allo Smia, è allarme eroina

Tre siringhe in appena due giorni nel quartiere ex Smia poco distante dall’ampio parco frequentato da tanti giovani e giovanissimi. Scattano le segnalazioni alle forze dell’ordine e al Comune.

A fare l’amara scoperta è stato Massimiliano Barchiesi, del direttivo del comitato di quartiere ex Smia zona industriale.

"Giovedì – riferisce Massimiliano Barchiesi – ne ho trovata una, poi sabato altre due. Esattamente nella zona dove sono parcheggiati i camper, vicino al parcheggio del supermercato. Provo rabbia non solo per il fatto che qualcuno faccia ancora uso di queste sostanze (è di pochi mesi fa un’overdose a Jesi: oggi la droga è molto più potente che in passato, ndr), ma anche per il fatto che lasci a terra le siringhe, che potrebbero essere contaminate, e finire in mano a dei bambini. Spero che l’attenzione su questo sia massima da parte di chi di dovere".

Ferve l’attività di controllo e segnalazione da parte dei comitati di quartiere costituiti lo scorso anno. In queste ultime ore ad incalzare è anche il comitato Erbarella San Pietro Martire, dopo la caduta del grosso pino nel parco comunale antistante la scuola primaria Federico II. "Abbiamo chiesto – spiega il presidente Jhonny Pigliapoco – una verifica dello stato delle alberature presenti nel giardino della scuola Conti di via Cialdini. Abbiamo appreso la notizia del crollo di un albero nei giorni scorsi in via Bixio, di fronte alla scuola, probabilmente da ricondurre agli eventi atmosferici della scorsa settimana. Considerato che l’intera area verde è frequentata ogni giorno da molti cittadini, da gruppi di giovani e dagli anziani residenti in zona, e che tra poche settimane la zona vedrà il passaggio di alunne ed alunni, oltre che delle loro famiglie e del personale scolastico, in concomitanza col rientro a scuola per l’inizio delle attività didattiche il prossimo 15 settembre, riteniamo sia opportuno procedere a verifica e controllo dello stato delle alberature, al fine di scongiurare qualsiasi caduta di rami o crolli".

Ma le richieste del comitato non si limitano alle problematiche relative alla stabilità delle alberature, ma anche all’importanza paesaggistica delle piante e al loro beneficio per gli esseri umani.

"Quel giardino – prosegue Pigliapoco – un tempo caratterizzato da grandi alberature, offriva ombra, frescura e uno spazio accogliente sia ai residenti sia agli studenti della scuola, che lo vivevano quotidianamente", soprattutto durante le ore di ricreazione.

La perdita di quelle piante – conclude Pigliapoco – ha ridotto la vivibilità dell’area e il suo valore sociale. La piantumazione di nuovi alberi in sostituzione di quelli caduti o abbattuti non è solo una richiesta di decoro urbano, ma un atto di responsabilità verso la comunità e le nuove generazioni".

Sara Ferreri