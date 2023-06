Sirolo, acqua cristallina "Pronti per i turisti, il nostro mare è ottimo"

Le risposte tanto attese, soprattutto dopo le piogge forti del maggio scorso e l’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna, sono arrivate e per Sirolo vanno anche oltre le aspettative. Anche l’ultimo rilievo dell’Arpam certifica l’ottima qualità dell’acqua delle spiagge sirolesi. "I valori sono come sempre eccezionali e pari a zero in tutte le spiagge del Comune di Sirolo – riferisce il sindaco Filippo Moschella, dati alla mano -. Siamo pronti a ricevere i turisti italiani ed internazionali perché abbiamo terminato la preparazione delle spiagge, l’installazione dei cartelli per la sicurezza dei bagnanti nelle aree a rischio e, oggi, anche con un mare splendido, cristallino e unico come solo a Sirolo si trova, per una vacanza indimenticabile". Solo fine settimana appena concluso è stato potuto dare il via ufficiale all’estate.