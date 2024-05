Sirolo al voto, Moschella si ricandida:: "Vogliamo dare spazio al verde"

Filippo Moschella tenta il secondo mandato da sindaco con la sua civica "ImpegnaTi per Sirolo". "Mi candido per continuare il progetto per la lista, per servire con maggiore efficacia la cittadinanza sirolese e far sì che aumenti il benessere per tutta la comunità". Centrali alcuni punti del programma: "Portare a termine il piano regolatore adottato lo scorso dicembre con l’approvazione finale che prevede la riduzione di tutte le cubature perché il futuro di Sirolo è legato al verde del Conero e al blu del mare cristallino, non alle colate di cemento, dato che esistono già oggi più seconde che prime case. Poi potenziare la falesia: dopo lo studio dell’Univpm e del Cnr con il contributo della Regione, sapremo la strada da percorrere per proteggere le spiagge dall’erosione costiera ed evitare il crollo della falesia sotto il centro, quindi per salvare l’intero paese. Impedire poi l’installazione di antenne in ogni luogo e regolamentare con accordi il posizionamento". Sirolo, dice Moschella, è una città in crescita: "E’ certificata dai dati ufficiali tramite i quali possiamo leggere un aumento degli arrivi e delle presenze e lo scorso anno il più 6 per cento degli arrivi di stranieri. Dati Confartigianato alla mano testimoniano più 50 per cento di aperture in paese nel periodo 2019-2023 (da 18 a 27 imprese) e l’aumento degli occupati da mille e 200 a mille e 402, più 16,8 per cento. L’obiettivo è aumentare il benessere del paese per rendere meravigliosa Sirolo e l’appeal del brand ottemperando alle esigenze dei cittadini che sono prioritarie e a quelle delle imprese che vivono con la filiera turistica".