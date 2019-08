Sirolo (Ancona), 9 agosto 2019 - Si sono tuffate tra le onde all’altezza delle grotte di Sirolo, ma il mare, ieri mattina, non era in condizioni ottime al punto che le due amiche, una 26enne e una 22enne, ne sono state risucchiate. È stato un vero e proprio dramma quello vissuto intorno alle 10 alla spiaggia Urbani: la 22enne, travolta dall’acqua, ha quasi subito accusato i sintomi di una sindrome da preannegamento, mentre l’amica è riuscita a riaffiorare. Nel vedere le due ragazze in seria difficoltà, è stato subito chiamato il 118 e attivata l’idroambulanza della croce rossa di Ancona, in standby al porto di Numana, che con non poche difficoltà – a causa del mare e della zona di litorale impervia – è riuscita a recuperare le due ragazze.

La più giovane, però, era già in arresto cardiocircolatorio: i soccorritori hanno subito iniziato le manovre di rianimazione cardiopolmonare, dirigendosi nel frattempo verso spiaggia Urbani, dove era presente l’equipe medica di Ancona Soccorso, giunta a bordo dell’eliambulanza partita dalla piazzola di Torrette. La ragazza è stata trattata dai medici: effettuato un lungo massaggio cardiaco, è stata intubata quando il quadro clinico ha iniziato a stabilizzarsi, dopodiché è stata trasportata con un codice di massima gravità all’ospedale regionale del capoluogo. Gli operatori polivalenti del salvataggio in acqua della croce rossa, si sono poi occupati di effettuare il trasporto dell’altra ragazza coinvolta, accompagnata a bordo dell’imbarcazione di soccorso fino al punto di primo intervento allestito al porto di Numana, dove ad aspettarli c’era una seconda equipe medica.

A destare particolare preoccupazioni, al momento, sono dunque le condizioni della 22enne ricoverata in prognosi riservata. Solo poche ore dopo, intorno alle 14, l’idroambulanza della croce rossa è stata impiegata per un secondo soccorso, quando un turista 39enne ha iniziato a chiedere aiuto al personale dello stabilimento balneare ‘Da Silvio’ a seguito di un improvviso choc anafilattico. L’uomo, infatti, era allergico al polline di cipressi e pini: poco prima, una folata di vento aveva sparso i pollini del Conero in giro e il 39enne si era accorto che sarebbe andato in choc di lì a poco, avendo già iniziato ad avere una prima e pericolosa reazione di gonfiore. Non avendo con sé il kit anti-allergia, sul posto è subito intervenuta l’idroambulanza della croce rossa. Il personale sanitario ha quindi accompagnato l’uomo fino al porticciolo di Numana, dove ad attendere l’equipaggio c’era un mezzo della croce azzurra di Sirolo. Successivamente, il trasferimento d’urgenza a Torrette. Data la gravità della situazione, era stata allertata anche l’eliambulanza del 118.