Sirolo approda in serie B1: "Orgogliosi dei ragazzi"

Un sogno è diventato realtà: il Riviera Tennis Club di Sirolo conquista la promozione alla serie B1, scrivendo una pagina indimenticabile nella propria storia sportiva. La promozione è arrivata attraverso uno straordinario doppio confronto contro il Derthona Tennis di Tortona, storico circolo piemontese. In entrambe le sfide, andata e ritorno, il Riviera ha dimostrato una superiorità tecnica e mentale impressionante, conquistando due vittorie decisive che sono valse la scalata verso la serie B1. Le emozioni per questo straordinario traguardo traspaiono dalle parole di chi ha vissuto da protagonista questa avventura. Tiziano Lombardi, capitano della squadra, non nasconde infatti la propria soddisfazione, sottolineando al Carlino: "Orgoglioso di questi ragazzi, hanno creato un gruppo meraviglioso sia dentro che fuori dal campo: alcuni si conoscevano da diversi anni, gli altri si sono integrati come se ci fossero stati da sempre. Abbiamo raggiunto il coronamento di un sogno ma non per caso bensì con programmazione, sacrifici e allenamento, grazie al coordinamento di un circolo che merita una vetrina importante, visto l’impegno, l’organizzazione e gli obiettivi raggiunti. Grazie ancora a questi ragazzi che ci hanno regalato degli incontri di tennis di altissimo livello e ci hanno fatto vivere delle emozioni indimenticabili".

Anche la presidente Raffaela Ramazzotti sottolinea l’importanza del percorso compiuto e ringrazia la formazione che ha centrato la storica impresa, evidenziando: "Dopo la vittoria in casa, vinciamo i due singolari a Tortona che ci portano in Serie B. Questo risultato arriva dopo un percorso netto che ci ha visti primi in classifica nel girone regionale e primi nel tabellone interregionale. Un ringraziamento speciale va a tutta la formazione che ha reso possibile questo sogno: Federico Bove, Stefano Bruni, Simone Lombardi, Mateo Martinez, Edoardo Monti e Diego Paoloni". Con la promozione in Serie B1, il Riviera Tennis Club di Sirolo si prepara ad affrontare una nuova sfida. La categoria superiore rappresenterà un banco di prova importante per questi giovani tennisti, che dovranno confrontarsi con avversari di livello inevitabilmente più alto dell’attuale. Le vittorie contro il Derthona Tennis hanno dimostrato tuttavia che la squadra possiede le qualità tecniche e mentali per competere ai massimi livelli regionali. E così anche il tennis delle Marche può sorridere: il Riviera ha dimostrato che con il lavoro, la passione e la determinazione si possono raggiungere traguardi storici e magari pure un po’ inaspettati, quantomeno per l’autorevolezza con cui la squadra della provincia di Ancona li ha centrati, in un percorso netto che non ha trovato praticamente ostacoli.

Andrea Pongetti