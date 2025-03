Sirolo, arriva la comicità di Chiara Becchimanzi che al Cortesi presenta "Terapia di gruppo"

Un flusso di coscienza inarrestabile ed esilarante per esplorare le idiosincrasie vecchie e nuove, gli stereotipi indistruttibili, il politicamente corretto, le paure del contagio e il contagio delle paure. In forma di "terapia di gruppo", ovviamente, nessuno escluso, potrebbe succedere di tutto, e questo perché il pubblico sarà sempre coinvolto in prima persona, tanto da determinare la direzione (tutta improvvisata) che prenderà il discorso. Domani sera il palco del teatro Cortesi di Sirolo sarà tutto per la comica romana Chiara Becchimanzi e il suo stand up dal titolo "Terapia di gruppo". Dall’ hic et nunc ai massimi sistemi, dalla personalissima esperienza di un’attrice, autrice e regista per ridersi addosso, conoscersi, e poi sentirsi meglio di prima. L’appuntamento è alle 21.30. Biglietto 7 euro su Vivaticket.