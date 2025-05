Sirolo, arriva un’estate con oltre 200 eventi. Alla festa della Bandiera blu c’è Jerry Calà

Più di 200 eventi dal primo giugno a settembre coloreranno l’estate di Sirolo. Con soddisfazione sono stati presentati ieri mattina dal sindaco Filippo Moschella e dall’assessore al Turismo Caterina Mandolesi accanto a Emanuel Pàstina della Universal events. Ci saranno grandi nomi a fare da padroni. Per la festa della Bandiera blu in programma il 19 luglio sarà ospite Jerry Calà per una grande giornata. Il 9 agosto il cantante Alex Britti ha scelto Sirolo come tappa del suo tour nazionale per la gioia dei tanti fan. Il concerto si terrà al parco della Repubblica, una delle location privilegiate per diversi eventi. E poi il filosofo Umberto Galimberti ha ufficializzato la sua presenza all’interno della rassegna "Cave off" il 18 luglio e il 26 dello stesso mese Barbascura X, divulgatore scientifico, scrittore e youtuber amatissimo tra i giovani, terrà una sua "lezione".

A luglio e agosto, con serata di gala e premiazioni il 30, si terrà la 21esima edizione del Premio nazionale intitolato a Franco Enriquez al teatro Cortesi. La notte bianca dei bambini adatta alle famiglie si terrà il 13 agosto. Tre le serate per la sesta edizione del festival "radici dal 4 al 6 luglio per un teatro classico di qualità che coinvolgerà la location suggestiva della tomba della regina, e dal 10 al 12 il festival "Berta filava", omaggio ai libri e alla musica nella centralissima piazza Vittorio Veneto. Quest’anno cade poi la 25esima edizione di "Sirolo in musica", rassegna di musica classica nelle chiese della cittadina, connessa a "Le ore dell’organo". Il 10 agosto il format dell’apprezzatissimo concerto a lume di candela e il 15, Ferragosto, Sirolo propone il concerto all’alba eseguito da Alessandro Pellegrini.

Tanti i concerti di band locali, tributi a Jovanotti e Vasco Rossi e una serata (una delle quattro in Italia) organizzata da Red Bull per i più giovani. E poi mostre e mercatini e serate benefiche come quella musicale di "Medici and friends" il 30 e 31 agosto al parco. L’8 giugno evento "Stop alla violenza sulle donne", motoraduno in rosa con tanti eventi collaterali. "Con questo calendario offriamo eventi per tutti – ha detto Moschella -, all’insegna di un turismo integrato nel territorio stesso".

Silvia Santini